Mit Opas Schwalbe in den Frühling

Seelow (MOZ) Auch Brandenburger Jugendliche können in Kürze den Moped-Führerschein bereits mit 15 Jahren machen. Das Land schließt sich dem Modellversuch anderer Länder an. Damit wird Opas S50 und der guten alten Schwalbe ein neuer Frühling beschert.

Lange haben die märkischen Teenager nur zuschauen dürfen, wie sich ihre gleichaltrigen Freunde aus den Nachbarländern gleich nach der Jugendweihe oder Konfirmation für den Mopedschein angemeldet haben, um nach dem 15. Geburtstag dann auf Opas Sperber, Spatz, Schwalbe oder S-50-Enduro zu steigen. Denn gerade im ländlichen Raum ist Mobilität Jugendlicher ein rares Gut und der Fahrschulbesuch teuer. Die Mopedschein-Prüfung AM hingegen kostet nur halb so viel wie die A1, mit der 16-Jährige mit leichten Motorrädern fahren dürfen.

Die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben bereits für ein Modellprojekt das Mindestalter für den Mopedschein, offiziell die Klasse AM, von 16 auf 15 Jahre abgesenkt. Mit der Neuregelung ist bereits 15-jährigen das Führen von Kleinkrafträdern, Mopeds und vierrädrigen Leichtfahrzeugen bis 45 km/h in diesen drei Bundesländern gestattet. Wer jedoch vor Vollendung des 16. Lebensjahres außerhalb dieser Bundesländer ein Fahrzeug der Klasse AM führt, und zum Beispiel zu Freunden nach Brandenburg fährt, begeht eine Straftat wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

"Das Bundesverkehrsministerium bereitet derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen vor, dass auch im Land Brandenburg Jugendliche bereits im Alter von 15 Jahren den Führerschein der Klasse AM erwerben können", informiert Steffen Streu, Sprecher des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung. Mit einem Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung sei voraussichtlich im April - also rechtzeitig zum Beginn der Zweiradsaison - zu rechnen. Bei der Regelung handelt es sich um einen bis zum 30. April 2018 befristeten Modellversuch, der wissenschaftlich begleitet wird.

Abhängig vom Ergebnis der Begleituntersuchung wird das Bundesverkehrsministerium prüfen, ob und wie sich das in regulär geltendes Recht überführen lässt.

Allein die Ankündigung, dass der Mopedschein mit 15 gemacht werden kann, wird von Fahrpädagogen wie Gordon Wühler aus Seelow sehr begrüßt. Neben dem Effekt, dass die Jugendlichen mobiler werden, werde auch eine frühzeitigere Ausbildung der Teenager erreicht. Schon jetzt zeige die Erfahrung, dass die Fahrschüler, die zuvor die Prüfung für die A1 (Leichtkrafträder) gemacht hatten, viel besser durch die Autofahrprüfung gekommen sind, so Wühler

Der Mopedschein AM wurde bislang kaum von den Jugendlichen gemacht, weil das erst ab 16 möglich war. In diesem Alter konnten sie gleich die A1 machen. Oder sie warteten darauf, den Führerschein mit 17 fürs Auto zu machen. Die AM ist zudem in vielen Fahrerlaubnissen eingeschlossen (A1, A2, A, T, M). Die Altersabsenkung und die im Vergleich günstigeren Kosten könnten nun aber dazu führen, dass der Mopedschein einen zweiten Frühling feiert. Zumal die alten Simson-Modelle damit gefahren werden dürfen. Bei vielen, wie auch Lars Busse aus Seelow, werden damit Jugenderinnerungen geweckt. Auch sein erste Moped war eine Schwalbe.