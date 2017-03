Schrubben bis zum Abnehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Wer abnehmen will, putzt. "Beim Putzen werden in zwei Stunden 600 Kalorien verbrannt", rechnet Angelique Bauer vor und ergänzt: "Das entspricht einer Stunde Fahrradfahren." Radeln oder Putzen - diese Wahl stellt sich der 17-Jährigen ohne eigenen Haushalt zwar noch nicht. Doch wenn es soweit ist, ist die angehende Sozialassistentin vorbereitet.

"Hauswirtschaft ist Teil der dreijährigen Ausbildung", sagt Fachlehrerin Marianne Kupecky. Am OSZ Oder-Spree in Palmnicken weiht sie ihre Schüler in die Geheimnisse des Putzens ein. Der Frühjahrsputz, lernen diese, "ist eine Grundreinigung, die ein- bis zweimal jährlich durchgeführt wird." Die Auszubildende Sheima Gasal weiß außerdem, dass Heizkörper, Türen und Fenster und Schränke nicht unbedingt mit chemischen Putzmitteln von Schmutz befreit werden müssen.

"Um Fettablagerungen auf Küchenschränken zu entfernen, kann man den Lappen mit Öl tränken oder die Oberflächen mit Zeitungspapier auslegen, sodass sich der Schmutz darauf sammelt", weiß die 16-Jährige. Essig oder Zitronenessenz befreien Gläser und Armaturen von Kalk; Kochtöpfe und Fugen werden sauber, indem man Wasser und Backpulver zu einer Paste mischt und einwirken lässt.

"Auf die Couch lege ich einfach ein feuchtes Tuch, auf das ich klopfe. So fliegt der Staub nicht umher", ergänzt Franziska Rosenkranz. Im Gegensatz zu ihren Mitschülern ist die 28-Jährige bereits gelernte Hauswirtschafterin. Frühjahrsputz müsse sein, findet sie - gerade mit Hund. Gestern hat sie die Schrankoberflächen in ihrer Einzimmerwohnung gereinigt. Die junge Frau putzt in Etappen, plant, was sie jeweils schaffen will und hört dabei gute Musik.

Monat für Monat aufs Neue strahlt es blitzeblank bei Dennis Odoy. Der Glas- und Gebäudereiniger kann seine Hände auch von den eigenen Fenstern nicht lassen. Eine halbe Stunde - länger braucht der 24-Jährige für die Scheiben seiner Dreizimmerwohnung nicht. "Es gibt eine Grundtechnik, die eignet man sich an." Bei der Vielzahl von Fenstern, die Odoy bei der Fürstenwalder Dienstleistungsfirma Compakt für Unternehmen und Privatleute reinigt, macht ihm beim Umgang mit Einwäscher, Abzieher und Mikrofasertuch keiner was vor.

Viel Zeit kosten ihn die Fenster von Rauchern. "Nikotin klebt richtig auf der Scheibe", sagt der Glasreiniger. "Die Fenster muss ich dann zweimal einwaschen und abziehen." Wenigsten seiner Fitness kommt das zugute: Eine Stunde Fensterputzen verbrennt 320 Kalorien.