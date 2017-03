Mit Knüppel und Reizgas

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560239/

Der Mann hatte zunächst noch höflich an die Bürotür geklopft. Doch als die Richterin ihm wenig später öffnete, schlug er unvermittelt zu. Dann ergriff er ihren Kopf und stieß diesen brutal gegen die Tür. Der Grund für den Übergriff, bei dem die Richterin einen Schock und Gesichtsverletzungen erlitt: Der 34-Jährige war mit einem Urteil, das sie gegen ihn verhängt hatte, nicht einverstanden.

Fälle wie dieser kommen an Brandenburger Gerichten immer öfter vor. "Die Gewalt hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen", sagt Frank Neumann, der am Amtsgericht Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) als Justizwachtmeister arbeitet und zugleich Vorsitzender des Landesverbandes der Justizwachtmeister ist. Auch Neumanns Job ist nicht ungefährlich. Ebenso wie Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, Angeklagte oder Zeugen werden er und seine Kollegen regelmäßig zum Ziel von gewalttätigen Übergriffen. Deshalb werden sie geschult - in professionellen Deeskalationstechniken genauso wie in der waffenlosen Selbstverteidigung. Zudem dürfen sie als letztes Mittel auch ihren Schlagstock gegen Angreifer einsetzen.

Doch das ist aus Neumanns Sicht nicht genug. Er plädiert dafür, dass die Justizwachtmeister künftig mit Reizstoffgeräten ausgestattet werden, um Angreifer, die verbal nicht zur Räson gebracht werden können, außer Gefecht setzen zu können. Tatsächlich gibt es diese Überlegung inzwischen auch im Justizministerium. Ein Sprecher bestätigt, dass derzeit ein Entwurf für ein eigenständiges Gesetz erarbeitet wird, in dem die Befugnisse des Justizwachtmeisterdienstes neu geregelt werden sollen. Auch eine Ermächtigung zum Einsatz von Reizstoffsprühgeräten könnte darin erteilt werden.

Zu den Befürwortern der Pläne gehört Danny Eichelbaum. "Die Justizwachtmeister müssen mehr Einsatzmittel zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit erhalten", sagt der Rechtsexperte der CDU-Fraktion im Landtag. Angesichts zunehmender Gewaltvorfälle sei die Ausstattung mit Reizgas "dringend erforderlich". Insbesondere die Justizwachtmeister seien aufgrund ihrer Aufgaben zum Beispiel im Vorführdienst und bei der Einlasskontrolle der Gefahr von Gewalt und Aggressionen ausgesetzt. "Doch bislang können sie sich nicht in zumutbarer Weise selbst schützen", meint Eichelbaum.

Aus seiner Sicht birgt der Einsatz des Schlagstockes mitunter einen großen Nachteil - "weil die Wachtmeister dem Angreifer dabei sehr nahe kommen müssen", erläutert der CDU-Rechtsexperte. "Reizgas hingegen würde es ihnen erlauben, den Angriff aus sicherer Distanz abzuwehren." Solche Distanzmittel seien erforderlich, weil Besucher aufgrund fehlender Sicherheitsschleusen nicht selten gefährliche Gegenstände mit ins Gericht nehmen würden.

Wachtmeister Frank Neumann sieht im Einsatz von Tränengas oder Pfefferspray einen weiteren Vorteil. Der Einsatzstock könne zu erheblichen Verletzungen wie Knochenbrüchen führen, gibt er zu bedenken. Mit Reizgas hätten die Kollegen dagegen ein milderes Einsatzmittel zur Verfügung und könnten unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit zwischen beiden auswählen.

In den vergangenen fünf Jahren ist es nach Angaben des Justizministeriums an Brandenburger Gerichten 19 Mal zu Angriffen auf Wachtmeister, Richter, Rechtsanwälte und Prozessbeteiligte gekommen. Allerdings erfasst das Ministerium nur Vorfälle, die zweifelsfrei als Gewaltanwendungen zu werten sind. Besonders brutal geht es demnach am Amtsgericht Perleberg (Prignitz) zu. Dort gab es ganze acht Angriffe auf Wachtmeister und Prozessbeteiligte.

"Was wir brauchen, sind ständige Einlasskontrollen an allen Gerichten", fordert Petra Schmidt, Landesvorsitzende der Deutschen Justiz-Gewerkschaft. "Auch an Sozial- und Arbeitsgerichten. Denn vor allem dort liegen die Nerven bei Prozessbeteiligten oft blank." Zudem seien unter den Wachtmeistern dringend Neueinstellungen nötig. "Es fehlen Stellen, und der Berufsstand ist überaltert", meint die Strausberger Rechtspflegerin.

Ein weiteres Anliegen von Schmidt und Neumann ist die Neubewertung des Berufsbildes Justizwachtmeister. "Sie müssen endlich vom einfachen Dienst in den mittleren höhergestuft werden", sagt Schmidt. "Die Zeiten, in denen wir als Gerichtsdiener fungierten, vorrangig Aktenträger waren und uns um die Post gekümmert haben, sind lange vorbei", betont Wachtmeister Neumann. (Mit Adleraugen)