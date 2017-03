Großprojekt im Aufwind

artikel-ansicht/dg/0/

Der zentrale Publikumsmagnet der Internationalen Naturausstellung Lieberoser Heide (INA) wird das Erlebniszentrum am Steiner Berg, mitten in der Natur sein. Das Schloss Lieberose soll zum Projektzentrum werden und über das Präsentationsjahr 2019/20 hinaus dauerhafte Anlaufstelle für das Projektgebiet und Sitz der Betreibergesellschaft werden. Die Lieberoser Heide wird mit einem 54 Kilometer langen Wegenetz für Wanderer und Radfahrer erschlossen. Dies sind drei wesentliche Merkmale des geplanten Großprojekts, das seiner Bedeutung nach einer Bundesgartenschau oder einer Internanationalen Bauausstellung entsprechen soll.

Nachdem sich Landtag und Landesregierung nun endlich zu einer eindeutigen Unterstützung des Vorhabens durchgerungen haben, ist das Projekt, das in den letzten fünf Jahren zu stagnieren drohte, wieder zu einem Motor der Regionalentwicklung zwischen Peitz und dem Schwielochsee geworden. Die frühlingshaften Signale aus Potsdam dürften nun die Gründung und Ausfinanzierung einer Gesellschaft, die das Großprojekt tatsächlich organisiert und durchführt, beschleunigen. Das Bundesamt für Naturschutz hat bereits zugesichert, das "INA-Hauptvorhaben" mit rund 4,7 Millionen Euro zu fördern, die landeseigene Stiftung Naturschutzfonds wird 800 000 Euro beisteuern.

Die Landesregierung beteiligt sich über die landeseigene Forstbehörde an einzelnen Projekten. Dazu zählt der Ausbau der ehemaligen Bahnlinie Peitz-Weichensdorf zum "Heideradweg".

Was das Naturerlebniszentrum am Steiner Berg betrifft, gibt es neue Details: Statt des zwischenzeitlich favorisierten Fesselballons, mit dem Besucher einen Blick von oben auf die unzerschnittene Fläche der Lieberoser Heide erhaschen können, soll nun der Bau eines Aussichtsturms auf der Basis eines bestehenden ehemals militärisch genutzten Turms geprüft werden. Dies teilt die stellvertretende Sprecherin der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft INA, Jenny Eisenschmidt, mit. Am Boden sollen ein Graben und ein Tunnel Einblicke in die Tiefe gestatten.

Im Rahmen der INA sind mehrere Erlebnis- und Lehrpfade geplant: Energiepfad, Walderlebnispfad, Moorerlebnispfad und ein Wüstenwanderweg. Ein Wildnispfad ist bereits realisiert. Ein Teilprojekt, das bereits erlebbar ist, ist der Sukzessionspark an der B 168, der unter Federführung der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg entstanden ist. Dort können Besucher unter anderem die ehemalige Manöver-Beobachtungskanzel besteigen und einen eindrucksvollen Rundumblick genießen. Wie der Sprecher der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft INA, Bernd Boschan, mitteilt, seien rund Dreiviertel der geplanten Wege bereits fertiggestellt.

Im Präsentationsjahr 2019/20 könne mit 130 000 bis 250 000 Besuchern gerechnet werden, in den Folgejahren kontinuierlich mit 50 000 Besuchern. Diese Zahlen wurden in einer Vorstudie ermittelt. Dabei würden 1,9 bis 3,2 Millionen Euro eingenommen, zwischen 63 und 106 Arbeitskräfte werden im Ausstellungsjahr in der Region mit der INA befasst sein. Das Großprojekt war im Jahr 2008 mit der Teilnahme der Anliegerkommunen und -kreise am Bundeswettbewerb "Idee Natur" gestartet.