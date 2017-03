artikel-ansicht/dg/0/

Orlando (dpa) Golfprofi Martin Kaymer hat am zweiten Tag des Arnold Palmer Invitational in der Gesamtwertung etwas aufgeholt. Der 32-Jährige aus Mettmann spielte in Orlando/Florida eine 71er Runde und verbesserte sich mit insgesamt 144 Schlägen um acht Plätze auf den geteilten 38. Rang.