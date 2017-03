Raritäten im Karton

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Man müsste noch zu Kaisers Zeiten geboren worden sein, um sich daran erinnern zu können, wie es vor 100 Jahren in Premnitz Südaussah. In etwa so alt ist derweil eine Postkarte, die der Premnitzer Jürgen Mai besitzt.

Damals wie heute haben sich Menschen von Massenware wie Postkarten fix getrennt. Nach ein paar Tagen im Regal landeten sie womöglich im Müll oder wurden wegen der Briefmarken zerschnippelt. Andere Leute haben sich zeitlebens an Motiven erfreut, haben Karten aufbewahrt und gesammelt. Kartons blieben womöglich auf Dachböden oder Kellern liegen, nachdem die Sammler starben. Vielleicht haben sie ihre kleinen Schätze auch vererbt. Es gibt Karten, die wegen beliebter Motive früher gern und oft verschickt wurden und heute noch recht häufig in Sammlungen auftauchen. Andere Motive stellen indes echte Raritäten dar und sind deshalb recht teuer, wenn sie nun den oder die Besitzer wechseln sollen. Am Karfreitag, 14. April, haben Sammler einen Pflichttermin in Rathenow, wenn von 9.00 bis 14.00 Uhr wieder Großtauschtag ist im Blauen Saal des Kulturzentrums. Neben Postkarten werden auch Münzen und Briefmarken getauscht und gehandelt. Der Eintritt ist frei. Gastgeber sind Jürgen Mai, der neben Briefmarken auch Postkarten sammelt, und die anderen Mitglieder der Premnitzer Fachgruppe Philatelie.