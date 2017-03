Das "Derby-Greenhorn" des OHC

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Mit einem Tor in der letzten Sekunde sicherten sich die Handballer des Oranienburger HC im Hinspiel gegen den 1. VfL Potsdam den 23:22-Sieg. Es war der erste Erfolg in der Landeshauptstadt überhaupt. Am Sonnabend steigt das Rückspiel - und beide Lager sind vor dem Duell in Oranienburg elektrisiert.

"In diesen Duellen wurden schon viele Geschichten geschrieben", bemerkt OHC-Ehrenpräsident Werner Siegler. Es sei schwer, Themen zu diesem Prestigevergleich zu besetzen, die noch nicht ausgiebig erörtert wurden. "Es ist das Derby mit dem Prickeln. Alle verspüren große Vorfreude."

Auch Dennis Leroy Schmöker? Der Linksaußen kam im Sommer von den Füchsen Berlin II in die Oberhavel-Kreisstadt - und hat längst verstanden, welchen Stellenwert die Partie zwischen dem OHC und dem VfL hat. "Für mich ist das relativ neu, da ich das alles bisher nur im Hinspiel erlebt habe. Aber ich muss sagen, dass es was anders war als sonst." Daher freue er sich darauf, dieses Duell nun in eigener Halle erleben zu dürfen. "Das ist noch einmal eine komplett andere Situation. Die Halle wird kochen.

da sie enger ist als die Arena in Potsdam, wird eine andere Atmosphäre als im Hinspiel sein."

Wenngleich es ein außergewöhnliches und polarisierendes Match sei, "weil es dieses Spiel nicht an jedem Wochenende gibt", findet der 23-Jährige warnende Worte. "Zu sehr dürfen wir uns da nicht reinsteigern. Es ist ein Spiel, wo es um zwei Punkte geht, die wir holen wollen. Wir dürfen keinen Druck aufbauen, müssen normal rangehen und Leistungen bringen."

Das habe man am zurückliegenden Wochenende nicht so gut hinbekommen. Da ging das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt II nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 23:30 verloren. "Ich glaube dennoch, dass wir nun eine Chance haben", sagt der 23-Jährige. Gemessen an den letzten Ergebnissen, sei der VfL Favorit. "Verstecken müssen wir uns aber nicht. Wir spielen bis jetzt eine überragende Saison und haben das Bestmögliche herausgeholt. Darum müssen wir nicht mit dem Gedanken an das Potsdam-Spiel gehen, wir hätten keine Chance. Dass es anders ist, haben wir im Hinspiel gezeigt."

Vor dem Duell am Samstag bemüht Schmöker die Phrase, wonach Derbys ihre eigenen Gesetze haben. "Wenn wir uns mit den Fans im Rücken in einen Rausch spielen können, können wir sie schlagen. Wir werden nicht mit fliegenden Fahnen untergehen."

Überhaupt beschäftigt sich der Sommer-Neuzugang, der handballerisch in Rudow groß wurde und 2009 in den "Fuchsbau" wechselte, nicht mit möglichen Misserfolgen. Nach dem Duell mit Potsdam (4.) geht es zum Tabellenzweiten HSG Nord HU. "An dieses Spiel denke ich noch gar nicht. Wir haben es die ganze Serie nicht gemacht, im Vorfeld irgendwie zu rechnen." Die zwei Niederlagen in den zurückliegenden Spielen hätten nichts an der guten Grundstimmung innerhalb der Mannschaft geändert. "Wir wissen schon, dass wir eine Phase in dieser Saison hatten, wo wir über dem Limit gespielt haben. Klar setzt man dadurch die Latte hoch. Aber intern wissen wir schon, dass auch Glück dabei war. Wir zerfleischen uns nicht und reden nicht alles schlecht." Es gehe darum, Lösungen gegen die aggressive Potsdamer Abwehr zu finden. Angst vor weiteren Niederlagen würde es nicht geben. "Kaputt machen wir uns gar nichts. Man muss unsere Situation sehen mit den vielen Verletzten." Gegen Altenholz (28:34) habe sich die Mannschaft 60 Minuten reingeschmissen, bei Flensburg-Handewitt II eine Halbzeit überzeugt (23:30). "Klar sind zwei Niederlagen in Serie nicht schön. Jetzt zeigt sich, welchen Charakter unser Team hat. Wir werden alles reinhauen und geben."

Diesen Anspruch hat Dennis Leroy Schmöker - der mit den Füchsen deutscher Meister der B- und A-Jugend wurde und zum erweiterten Aufgebot des Bundesligateams gehörte - auch an sich selbst. Nach seinen ersten Monaten beim OHC ist er zufrieden. "Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Mit den Füchsen bin ich letzte Jahr abgestiegen. Es hat sehr an mir genagt, dass ich es als Kapitän nicht geschafft habe, die Mannschaft in der Liga zu halten." In Oranienburg würden Umfeld und Mannschaft passen. "Und ich komme mit den Trainern sehr gut klar." Es habe wenige Spiele gegeben, "wo ich mit der eigenen Leistung nicht zufrieden war". Fazit: "Ich bereue den Schritt, nach Oranienburg gekommen zu sein, nicht."