Bis zu 400 Euro jährlich für Chorleiter

Rathenow (MOZ) Wenn dem ländlichen Raum in Zeiten des demografischen Wandels die Jugend und damit spätere Fachkräfte ausgehen, macht sich das auch in Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisationen bemerkbar. Sie überaltern. "Wir sind interessiert am Verjüngen unseres gesamten Chores und würden uns über neue Sängerinnen und vor allem Sänger sehr freuen", so Theresa Schega, Mitglied im Gemischten Chor Rathenow e.V. Dieser ist inzwischen eine Institution in der Kreisstadt.