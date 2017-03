Mangelnde Strafverfolgung gefährdet Innere Sicherheit

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) schlägt Alarm: Wegen fehlender Kriminalisten sei in Brandenburg die Strafverfolgung nicht mehr ausreichend gewährleistet, sagte der Landesvorsitzende Riccardo Nemitz der Deutschen Presse-Agentur. "Die Strafverfolgung wird derzeit unterschätzt und als Folge ist die Innere Sicherheit nicht mehr in dem Maße gewährleistet, wie das notwendig ist", erklärte Nemitz. Aus Sicht des Gewerkschafters wären mindestens 220 zusätzliche Kriminalisten in den Inspektionen erforderlich.