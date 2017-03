Ein Sprachrohr der Schülerschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Das Redaktionsteam, das momentan aus neun Mitgliedern besteht, arbeitet jede Woche fleißig an neuen, spannenden Artikeln. Es wird über Veranstaltungen, die an der Schule stattfinden, und Wettbewerbe berichtet, aber auch Buchvorstellungen, Lehrerinterviews oder "Do it yourself-Ideen" sind ebenfalls fester Bestandteil der Zeitung.

Die Artikel können online unter lise-meitner-gymnasium.de von Schülern und Lehrern sowie allen Interessierten abgerufen werden. "Mir gefällt, dass alles online und nicht auf Papier ist", berichtet eine Schülerin. Das digitale Format sei auch das besondere dieser Schülerzeitung. Viele Schüler spricht an, dass die verschiedenen Beiträge auf der Schulhomepage kostenlos und am Computer oder auf dem Handy gelesen werden können.

Sandra Ketterer, Lehrerin des Gymnasiums, hat mithilfe von einigen Schülern den LMG-Eulenspiegel ins Leben gerufen. Für sie ist die Schülerzeitung von großer Bedeutung, da diese "Schülern und Schülerinnen die Chance gibt, ihre Meinung zu Themen zu äußern." Außerdem diene sie als "Sprachrohr der Schülerschaft". So könne die Zeitung die Schulgemeinschaft aktiv mitgestalten und verändern. Im Sommer 2016 wurde die erste und bisher einzige gedruckte Ausgabe, eine über 80-seitige Festschrift, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Schule veröffentlicht. Alle 150 Exemplare wurden erfolgreich auf dem Schulfest verkauft.

Obwohl die Onlinezeitung schon mehr als zwei Jahre existiert, wünscht sich die Redaktion mehr Leser. Schüler geben an, dass sie sich noch mehr und regelmäßiger neue Artikel wünschen. Allerdings ist es aufgrund des Zeitmangels und wenigen Schreibern nicht einfach, wie andere Online-Zeitungen täglich aktuell zu bleiben.

Trotzdem recherchiert und schreibt das Redaktionsteam weiter und sucht nach neuen Wegen, mehr Leser und Mitglieder zu werben.