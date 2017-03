Anti-Terror-Ermittler übernehmen nach Vorfall am Flughafen Orly

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Angriff am Pariser Flughafen Orly übernommen. Das bestätigte die Behörde am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Mann hatte am Morgen versucht, einer Soldatin ihre Waffe wegzunehmen, er wurde niedergeschossen. Innenminister Bruno Le Roux sagte, dass der Mann es nicht geschafft habe, die Waffe in seine Gewalt zu bringen. Der Mann sei der Polizei und den Nachrichtendiensten bekannt gewesen.