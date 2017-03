artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die traditionellen Sommermusiken und die Abendmusiken gehören zweifellos zu den kulturellen Höhepunkten in Brandenburg. Großen Wert legt Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht bei der Konzertreihe auf vielseitiges Programm. So spannen die ca. 40 Veranstaltungen pro Jahr einen Bogen von der Renaissance bis zur Musik des 21. Jahrhunderts. "Vom Alltagsstress zu entspannen. Bei erlesener Musik abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen, zur Entschleunigung und sich Zeit zu nehmen für Kunst und Kultur, Wort und Musik. Das wollen wir mit unseren kleinen Konzerten erreichen", erklärte der Kirchenmusiker. Dazu gab es in den letzten Jahrzehnten jede Menge Möglichkeiten. Spitzenensembles und internationale Musiker gaben sich seit 1958 quasi die Klinke in die Hand. Initiatoren waren der damalige Domorganist und Landeskirchenmusikdirektor Wolfgang Fischer und der Kirchenmusiker der Gotthardt-Gemeinde, Sigurd Bothe. Sie wollten hochkarätige Musikschätze einem breiten Publikum zugänglich machen. Auch die politische Wende mit ihren Wirren und rückläufigen Zahlen in Konzerten konnte den Abendmusiken nichts anhaben und sie finden bis heute immer wieder ein begeistertes und treues Publikum aus der Stadt und dem Umland. Im Saal der früheren Ritterakademie erlebten die Besucher zum Abschluss ein besonderes Klavierkonzert "Das Ich soll die Musik nicht stören"; so lauten die einführenden Worte auf der Homepage von Nami Ejiri. Die internationale Presse bezeichnet sie als Meisterin ihres Fachs. Sie durfte, als beste Absolventin aller japanischen Hochschulen, vor der kaiserlichen Familie von Japan spielen. Reisen zu Konzerten und Wettbewerben führten die Pianistin immer wieder nach Europa und am Ende in ihre jetzige Wahlheimat Deutschland. Auf dem Programm standen Werke von Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Vianna da Motta. Bereits mit den ersten Tönen zog die Ausnahme-Pianistin das Publikum mit technischer Selbstverständlichkeit und Gefühlstiefe in ihren Bann. Ihr Klavierspiel wechselte von kraftvoller Virtuosität immer wieder zu sanfter Zartheit. Ein gelungener Abschluss der Abendmusiken. Obwohl die Konzerte keinen Eintritt kosten, hätte das Schild "Ausverkauft" fast immer aufgestellt werden müssen. Viele die erst kurz vor Konzertbeginn kamen, mussten sich aus Platzmangel auf das nächste Konzert vertrösten "Die Konzerte können, müssen aber nicht unbedingt, einen kirchlichen Bezug haben. Schön ist es wenn der Solist die Zuhörer mit etwas Besonderen überrascht," erläuterte der Domkantor. So spielte die Pianistin das Orgelwerk von Bach "Nun komm der Heiden Heiland" auf ihrem Instrument dem Klavier. "Dies ist wohl auch einer der Gründe warum die Reihe der Abend- und Sommermusiken so erfolgreich ist", bestätigte Marcell Fladerer-Armbrecht. Er und seine Musikerkollegen spielen über das Jahr verteilt weit mehr als 100 Konzerte in der Stadt. Der Norddeutsche Kammerchor - ECHO-Klassik-Preisträger 2015 eröffnet am 14. Mai die Reihe der Sommermusiken. Im historischen Ambiente der Dom-Aula sind die Konzerte jeweils sonntags um 17 Uhr bei freiem Eintritt zu hören. Um eine Spende zugunsten der Abendmusiken wird am Ausgang herzlich erbeten.