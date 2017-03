01.03.2017 06:56

Thema

Acht Autos in einer Nacht in Flammen - Brandstiftung?

Berlin/Brandenburg (dpa) In Berlin haben in der Nacht auf Mittwoch acht Autos gebrannt - in Kreuzberg und in Gropiusstadt. In allen F & auml; llen ermittelt die Polizei wegen... mehr