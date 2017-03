Zweite Turbine statt Schandfleck

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Eine zweite Wasserturbine will Herbert Riedmayer in den nächsten Jahren in den mittleren Havel-Durchlass in Zehdenick einbauen. Wie sich dies mit Anforderungen des Landkreises Oberhavel wegen Hochwassergefahren verbinden lässt, soll in den nächsten Monaten besprochen werden.