Edener Winterstorch ist verendet

Schmachtenhagen/Wensickendorf (kd) Der Edener Storch, der im bereits fünften Winter nacheinander auf den Flug in den Süden verzichtet hatte, ist tot. Der Vogel war Ende Februar in schlechtem Zustand auf einer Koppel gefunden worden. Der Weißstorchenbetreuer des Natuschutzbundes (Nabu), Roland Heigel, hat versucht den Storch nach einer tierärztlichen Behandlung wieder aufzupäppeln. "Doch er hat es nicht geschafft und musste eingeschläfert werden", sagt Heigel. Im Magen des verendeten Tieres sei ein scharfkantiger Gegenstand gefunden worden. Störche nehme immer wieder auch kleine Steinchen zur Magenreinigung auf. Offenbar gelangte dabei auch eine Scherbe in den Storchenmagen. Heigel hatte den damals abgemagerten Storch in einem Winter bereits in der heimischen Voliere in Wensickendorf durch einen harten Winter gebracht und ist nun entsprechend traurig über den Verlust. Eine Ederin hatte zwischenzeitlich sogar die Polizei informiert, weil sie den Storch, dessen Horst sich unweit der Kremmener Straße befindet, vermisste.