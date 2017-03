Zahl der Hortplätze wird aufgestockt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Einen zusätzlichen Bedarf von 290 neuen Hortplätzen wird es zum Schuljahr 2017/2018 in der Brandenburger Innenstadt geben. Dieser geht zum einen aus der Entwicklung steigender Schüler- und Einschulungszahlen in verschiedenen Grundschulen der Stadt hervor, zum anderen muss der Hort "Havelkids" mit derzeit rund 170 belegten Plätzen aus dem Gebäude der neu eröffneten Grundschule in der Kleinen Gartenstraße zum neuen Schuljahr wegen des wachsenden Raumbedarfs der Schule ausziehen. Da eine dafür bereits seit Längerem vorgesehene private Ausweichimmobilie in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schule nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht bis zum Schuljahresbeginn mit den erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen wird, muss die Stadt die Hortkinder für 24 Monate befristet in einem Ersatzbau aus Fertigmodulen unterbringen.

"Wie schön ist es, dass wir aufgrund steigender Kinder- und Einschulungszahlen in unserer Stadt mit der ehemaligen Rochow-Schule wieder eine Grundschule in der Kleinen Gartenstraße eröffnen können, die vor Jahren geschlossen wurde. Dank der Bemühungen der Liegenschaftsverwaltung konnten Lösungen gefunden werden, wie wir insbesondere in unserer Innenstadt mehr Hortplätze anbieten können. Oberste Priorität dabei ist für mich, dass für alle Hortkinder, die zum neuen Schuljahr einen Hortplatz benötigen, dieser auch in der Nähe der Schule bereitgestellt werden kann", sagte Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann dazu. Der Ersatzhort wird deshalb auf einem städtischen Grundstück in der Werderstraße - sowohl von der Fontaneschule als auch von der neuen Grundschule in der Kleinen Gartenstraße aus bequem zu Fuß für die Kinder zu erreichen - errichtet. Erste Maßnahmen, so der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach, zur Herrichtung des Grundstücks wurden bereits realisiert. Die für den Ersatzbau erforderlichen finanziellen Mittel von rund einer Million Euro für 2017 bis 2019 wurden bereits in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Parallel zu dem Ersatzbau in der Werder Straße soll die Vorbereitung zur Herstellung einer dauerhaften Unterbringung von Hortkindern in der Nähe der neuen Grundschule in der Kleinen Gartenstraße ab 2019 weiterlaufen.

Da dafür nunmehr Zeit gewonnen werden konnte, soll sichergestellt werden, dass die dann erforderlichen Kapazitäten vollständig in diesem Objekt realisiert werden.