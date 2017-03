Des Landes schÃ¶nster Schmuck

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (dpa) Wer sich die Dauerausstellung im Kloster Chorin in Ruhe anschauen möchte, sollte sich warm anziehen und ausreichend Zeit mitbringen. Die Räume im ehemaligen Brauhaus und vor allem in den Gewölbekellern des Westflügels sind zwar ganzjährig frostfrei, die Plusgrade bleiben jedoch selbst im Hochsommer im einstelligen Bereich. Schließlich lagerten die Mönche hier einst ihre Vorräte - frisch, getrocknet, gesalzen oder geräuchert. Doch trotz der Kälte wird viel geboten: Tiefe Einblicke in den Bau des Klosters, die mittelalterliche Klosterwirtschaft und in die Zeit der Reformation. Auch die Wiederentdeckung Chorins im 19. Jahrhundert und die frühe Denkmalpflege werden thematisiert.

Die offiziellen Eröffnung der Ausstellung ist für den 7. April geplant. Seit zwei Jahren wurde die Schau vorbereitet. Erstmals werden alle Informationen und Forschungsergebnisse der vergangenen 25 Jahre präsentiert. Herzstück ist ein riesiges interaktives Modell der Anlage, die 1273 als Hauskloster der Markgrafen von Brandenburg erbaut worden war. Das Besondere im Kloster Chorin: Die gotische Formsprache und die filigranen Ornamente mit Blatt- und Rankendekor großer Dome wie Köln oder Paris wurden hier in der Mark erstmals in Backstein umgesetzt. Eine Auswahl dieser besonderen Formsteine, die teils aus archäologischen Grabungen stammen, wird in der Ausstellung gezeigt.

Größtes Exponat ist jedoch das Kloster selbst, das in späteren Jahrhunderten nicht baulich verändert worden war. "Erstmals sind alle erhaltenen Gebäude für Besucher zugänglich, die Anlage so als Kloster noch immer zu begreifen - ob nun bei speziellen Führungen oder ausgerüstet mit einem Audio Guide", erklärt die Leiterin der Klosterverwaltung, Franziska Siedler. Zu entdecken sind beispielsweise Teile von Choralgesängen, die Mönche während des Baus des Klosters in das verwendete Baumaterial geritzt hatten. Auch Backsteine mit Hand- und Fußabdrücken werden als spannende Zeugnisse des Klosterbaus gezeigt. "Damals entstand die Choriner Bauhütte zur Herstellung dieser Formsteine, die auch in anderen Kirchenbauten der Region Verwendung fanden", erzählt die Klosterverwalterin.

Was die Klosteranlage so reizvoll und auch einmalig in Brandenburg mache, sei auch die Lage inmitten eines von Peter Joseph Lenné angelegten Landschaftsparkes, sagt Siedler. "Im Vergleich zu anderen, nachträglich umbauten Klöstern zeigt sich hier noch immer, das Zisterzienserbauten im Mittelalter tatsächlich fernab von Siedlungen errichtet wurden."

Die Kunsthistorikerin bezeichnet es als Glücksumstand, dass sich vor 200 Jahren der berühmte preußische Baumeister Karl Friedrich Schinkel der schon seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr als Kloster, sondern als landwirtschaftliche Domäne und Lehroberförsterei genutzten Anlage annahm und maßgeblich zu ihrem Erhalt beitrug. Derartige Baudenkmale der frühen Backsteingotik soll er als "des Landes schönster Schmuck" bezeichnet haben.

"Die alten Mauern erfuhren seitdem eine kontinuierliche Denkmalpflege, denn auch zu DDR-Zeiten wurde behutsam mit der historischen Bausubstanz in Chorin umgegangen." In der neuen Ausstellung sind Reproduktionen von 28 Zeichnungen und Aufmaß-Skizzen Schinkels zum Kloster zu sehen, das unter seiner Federführung zu einem Musterbeispiel preußischer Denkmalpflege wurde. Immer sei es in den vergangenen 200 Jahren um die Sicherung der vorhandenen Bausubstanz gegangen, nicht aber um den Wiederaufbau fehlender Teile wie des kompletten Südflügels und des Kirchenseitenschiffes, betont Siedler. Seit 2013 wird das Kloster von der Gemeinde Chorin als Eigenbetrieb verwaltet. Die historischen Gebäude sind Eigentum des Landes Brandenburg.

"Die Kunst der Ausstellungsgestaltung liegt darin, Besuchern ohne Kenntnisse vom Mittelalter eine Vorstellung zu vermitteln, wie es damals war", sagt der Berliner Ausstellungsarchitekt Rainer Lendler. Und zwar ohne ellenlange Texttafeln und lange Erläuterungen. "Es gibt wenig Gegenständliches auszustellen, deswegen setzten wir auf die Wirkung der imposanten Räume selbst", sagt er.

Wer mehr über den geistlichen Alltag der etwa 80 Priester und 300 sogenannten Laienbrüder erfahren möchte, muss sich noch bis zum Jahr 2019 gedulden. Dann wird im Kloster-Ostflügel der zweite Teil der insgesamt rund 100 000 Euro teuren Dauerausstellung eröffnet. "In diesem 2. Teil räumen wir auf mit Klischees von dicken, Wein trinkenden Mönchen", kündigt die Leiterin der Choriner Klosterverwaltung an.