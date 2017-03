Schwere Sturmböen in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Schwere Sturmböen haben am Samstag in Brandenburg für erhebliche Schäden gesorgt. In der Potsdamer Einkaufsmeile Brandenburger Straße verletzte ein umherwirbelndes Werbeschild drei Fußgänger, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Nordwest berichtete. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.