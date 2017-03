Ein Toter nach blutigem Streit in Flüchtlingsunterkunft

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (dpa) Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) ist ein 28-jähriger Somalier erstochen worden. Der Asylbewerber sei am Mittag mit einem 25-jährigen Landsmann in einen Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.