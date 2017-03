Skicrosserin Zacher verpasst WM-Medaille knapp

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Sierra Nevada (dpa) - Skicrosserin Heidi Zacher hat eine Medaille bei den Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada knapp verpasst. Die Sportlerin aus Lenggries schaffte es zwar in das Finale der besten Vier, landete in dem Lauf dann aber auf dem letzten Platz.