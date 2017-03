Über 5000 bei Pro-Europa-Demo in Berlin erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Sie demonstrieren für die EU, für das Miteinander der europäischen Völker - mehr als 5000 Europabegeisterte versammelten sich am vergangenen Sonntag auf dem Berliner Gendarmenmarkt und zur gleichen Zeit in Dutzenden anderen Städten. An diesem Sonntag erwarten die Initiatoren von "Pulse of Europe" (Puls Europas/PoE) sogar noch mehr Zulauf.

Eine Kundgebungsteilnehmerin schwingt am 29.01.2017 auf dem Goetheplatz in Frankfurt am Main (Hessen) die Europafahne. © dpa

Seit einigen Monaten erfährt die Bewegung immer größere Unterstützung, die Teilnehmerzahlen bei den Demonstrationen wachsen von Woche zu Woche. "Bis jetzt gab es noch keinen Sonntag, an dem weniger Leute kamen als in der Woche zuvor", sagte PoE-Sprecherin Stephanie Hartung.

An diesem Wochenende findet die PoE-Kundgebung zum sechsten Mal in Berlin statt. Vor zwei Wochen kamen noch 3000, jetzt erwarten die Initiatoren rund 6000 Menschen auf dem Gendarmenmarkt - wenn nicht gar noch mehr: "Gerade in der vergangenen Woche war das Medienecho so riesig, dass jetzt immer mehr Menschen auf uns aufmerksam werden", sagte Hartung.

Auch das Städte-Netzwerk wird deshalb immer größer. In über 50 Städten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und anderen EU-Staaten demonstrierten vergangene Woche mehr als 25 000 Europa-Freunde. Allein an diesem Wochenende kommen acht Orte in Deutschland hinzu, auch im irischen Galway schlägt jetzt der Puls Europas. Und es wird mehr: "Wir haben Anfragen aus 30 bis 40 weiteren Städten", sagte PoE-Sprecherin Hartung.