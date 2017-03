artikel-ansicht/dg/0/

Tallinn (dpa) In Estland sind die ersten Hauptkräfte des von Großbritannien geführten Nato-Bataillons zur Stärkung der Nato-Ostflanke und Abschreckung Russlands eingetroffen. Nach Angaben der estnischen Armee kamen am Freitagabend fast 130 britische Soldaten in dem baltischen EU- und Nato-Land an.