West Bromwich (dpa) Ohne den am Oberschenkel verletzten Fußball-Nationalspieler Mesut Özil rutscht der FC Arsenal immer tiefer in die Krise. Die Gunners unterlagen am Samstag mit 1:3 (1:1) bei West Bromwich Albion und drohen auch die Qualifikation für die Champions League zu verspielen.

Arsenal-Anhänger hielten in West Brom Plakate hoch, auf denen sie den Rücktritt von Arsène Wenger forderten. Der umstrittene Coach, dessen Vertrag nach der Saison endet, erklärte nach dem Spiel, er habe bereits eine Entscheidung gefällt. «Ich weiß, was ich in Zukunft machen werde und lasse es sie bald wissen», sagte Wenger. «Glauben sie nicht, dass ich darüber nicht nachdenke.»

West Broms Craig Dawson (12./75. Minute) und der eingewechselte Hal Robson-Kanu (55.) hatten zuvor die siebte Saisonniederlage für Arsenal besiegelt. Alexis Sánchez (15.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Pech für die Londoner: Sanchez und Keeper Petr Cech mussten verletzt ausgewechselt werden.

In der Premier-League-Tabelle blieb Arsenal mit 50 Punkten vorerst auf Platz fünf - mit fünf Punkten Rückstand auf den viertplatzierten FC Liverpool, der am Sonntag bei Manchester City (Platz drei) antreten muss. Manchester United könnte mit einem Sieg in Middlesbrough am Sonntag die Gunners auf Platz sechs verdrängen.

Spitzenreiter der Tabelle ist weiterhin der FC Chelsea, der mit dem 2:1 (1:1) in Stoke City einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machte. Willian (13.) und Gary Cahill (87.) trafen für die Blues. Jonathan Walters (38.) erzielte per Foulelfmeter den Ausgleich für Stoke, nachdem er zuvor im Strafraum gefoult worden war.

Für Leicester City geht es unter dem neuen Trainer Craig Shakespeare weiter bergauf. Bei West Ham United siegte der Meister mit 3:2 (3:1). Riyad Mahrez (5.), der deutsche Ex-Nationalspieler Robert Huth (7.) und Jamie Vardy (38.) trafen für die Foxes, Manuel Lanzini (20.) und André Ayew (63.) für West Ham. Leicesters Abstand zu den Abstiegsplätzen betrug am Samstagabend sechs Punkte.