Rund 300 Feuerwehreinsätze wegen Sturms

Berlin (dpa) Wie in Brandenburg hat stürmisches Wetter am Samstag auch in Berlin zu erheblichen Schäden geführt. Innerhalb von drei Stunden musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag rund 300 Mal ausrücken, wie ein Sprecher mitteilte. Verletzte gab es nicht.