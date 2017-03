artikel-ansicht/dg/0/

Seit 2007 beschäftige er sich bereits mit dieser Thematik, hatte Vorlagen in der Schublade, wie er zur Eröffnung am vergangenen Sonntag informierte. Aber erst in letzter Zeit habe er sich verstärkt diesen Motiven gewidmet, die auf entsprechenden Fotos basieren. Beeindruckend sei die Kombination leuchtender Farben, merkte dann auch Doris Radtke an und fügte unter Beifall hinzu, dass es immer wieder interessant sei, wenn Ketziner ihr Hobby in einer solchen Ausstellung vorstellen. Immer nur Bäume malen sei auf Dauer langweilig, scherzte Sarow in Anspielung auf seine bisherigen Lieblingsmotive. Er wollte mal etwas Neues ausprobieren. Gut so! Denn mit der Vorstellung der neuesten Ergebnisse seiner Malerei ist ihm nicht nur motivmäßig eine Überraschung, sondern vor allem eine sehr beachtenswerte Ausstellung gelungen, wie immer wieder von den Eröffnungsgästen gelobt wurde. Immerhin waren rund 40 zur Vernissage gekommen.

Zur Malerei kam Harri Sarow, Jahrgang 1939, eher durch Zufall. Nach einer schweren Erkrankung im Jahre 2003 gehörte Malerei zu seiner Rehabilitation. Wie er selbst sagte, fand er sofort Spaß an seinem nunmehr viel beachteten Hobby. Seine Maltechnik erlernte er während einer zweijährigen Ausbildung bei der Künstlerin Luane Brauner und in der Malschule von Prof. Dr. Heinz Wolf. Neben Motiven unserer Galaxie fällt im Zentrum der Ausstellung eine Kombination dreier Tafeln mit Kirchen im Havelland auf. Das habe einen persönlichen Grund, erzählte Harri Sarow beim Eröffnungsrundgang. In der Selbelanger Kirche sei er getauft und in der Paulinenauer konfirmiert worden. Die anderen seien Kirchen in den Nachbarorten. Wenn die Ausstellung am 14. Mai endet, möchte sich der Hobbymaler von mehreren seiner Arbeiten trennen. Sie seien als Geschenk für die Bewohner des Ketziner Seniorenzentrums und für die Wohngruppe der AWO für betreutes Wohnen gedacht, sagte er. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Kultur- und Tourismuszentrums besichtigt werden.