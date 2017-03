Gedenken an Opfer der Märzrevolution

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zahlreiche Menschen haben am Samstag in der Berlin der Opfer der Märzrevolution von 1848 gedacht. Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) und Grünen-Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel erinnerten auf dem Friedhof der Märzgefallenen an die Verdienste der Revolutionäre. Zuvor hatte es auf dem Platz des 18. März vor dem Brandenburger Tor eine Gedenkveranstaltung gegeben.