Mit Energie und Herzblut

Schönwalde (MOZ) "Blick in meine Seele" - diesen Titel gab Ina Schmiedel ihrer ersten öffentlichen Ausstellung, die der Schönwalder Verein kreativ nun zeigt. Ihre Werke sieht die Künstlerin als Fragmente, die die Geschichte des Lebens, vom Ursprung über die Ahnen, der Vielfalt des Lebens bis hin zur Vergänglichkeit wiedergeben.

Karla Ehl und Künstlerin Ina Schmiedel während der Vernissage in Schönwalde. © Egbert Neubauer

Aufmerksam auf den Verein wurde Ina Schmiedel 2013, als dieser den Unternehmerpreis der Ostdeutschen Sparkassen erhielt und in der "Superillu" vorgestellt wurde. Bereits im Januar 2014 bewarb sie sich für eine Ausstellung und erhielt die Zusage für März 2017. Die drei Jahre Vergabezeit schreckten die gebürtige Prignitzerin nicht ab. Im Gegenteil, sie intensivierte ihr Schaffen und vervollkommnete ihre Arbeitsweise durch Kurse an der VHS Regensburg.

Mit Bewunderung und Stolz berichtete Inas Ehemann Torsten, dass er in diesen Jahren beobachten konnte, "wie Ina ihre ganze Energie und Herzblut in das Malen steckte". "Da sind viele Stunden Arbeit drin bis Ina sagt, jetzt bin ich zufrieden, jetzt zeigt das Bild die Emotion, die ich zeigen will."

Auch die Gäste der Vernissage waren von den Bilder eingenommen und lobten wiederholt das Schaffen der Künstlerin.

Bereits beim Betreten des ersten Ausstellungsraumes fühlten sich die Besucher von den Augen eines sibirischen Tigers angezogen, dessen Porträt von der gegenüberliegenden Wand erstrahlt.

Ein weiteres Katzenporträt zeigt die Stuben-Tigerdame "Lilly", welche mit aufgerichteten Ohren und dem für diese Situation typischen Katzenblick, unbeirrbar etwas ins Visier genommen hat. "Genau so blickt auch meine (...)", konnte man immer wieder an diesem Abend von Betrachtern des Katzenporträts vernehmen. Gleich, ob sich die talentierte Künstlerin dem Thema Mensch, Tier, Landschaft oder Pflanze widmete, stets gelang es Ina Schmiedel, das Wesen zu erfassen und die Betrachter in das Bild einzuladen.

Auch Bodo Oehme ist von den Werken der Künstlerin angetan. Er sagte: "Ob die Augen des Tigers oder die der umhüllten Damen, Ina Schmiedel hat die Blicke eingefangen. Die Augen blicken in meine Seele und ich glaube, über die Augen kommt man in ihre Seele hinein."

Diese lohnenswerte Ausstellung ist noch bis zum 16. April in der Schönwalder Dorfstraße 7 zu sehen. Geöffnet ist jeweils dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr.