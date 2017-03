Feiler bleibt zuversichtlich

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Er ist motiviert bis in die Haarspitzen und zeigt sich angriffslustig: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler will frühzeitig Farbe bekennen und im bevorstehenden Wahlkampf nichts dem Zufall überlassen. Über Inhalte will er die Konkurrenz im Kampf um das Direktmandat, vorwiegend Benjamin Grimm von der SPD, alt aussehen lassen. Vom Martin-Schulz-Effekt lässt er sich nicht beeindrucken, obgleich er die Stimmungslage ernst nimmt.

"Ich habe beobachtet, dass gerade die Mitglieder der SPD hochmotiviert sind. Das ist deutlich spürbar. Ich stecke deshalb aber nicht den Kopf in den Sand, schließlich sind auch wir Christdemokraten sehr motiviert", sagte Feiler während eines Gesprächs. "Ich freue mich auf den hoffentlichen fairen Wahlkampf. Wir scharren schon mit den Hufen. Mein Team fragt schon, wann legen wir endlich los?"

Mit rund 20 Parteifreunden als inneren Zirkel, darunter Wahlkampfleiter Michael Koch, feilt er aktuell an seinem Programm. Er erwartet ohnehin eine spannende politische Auseinandersetzung. Für den Havelländer sei es in erster Linie wichtig, den Versprechungen des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz inhaltlich etwas entgegenzusetzen. Es nutze nichts, irgendetwas aus der Schublade zu ziehen und ihn zu diffamieren.

"Nein. Schulz setzt auf soziale Gerechtigkeit. Er will die Agenda 2010 zurückdrehen. Wie er es machen will, ist aber der absolut verkehrte Ansatz. Arbeitslosengeld I länger auszuzahlen, hilft doch in Summe nicht. Wir als CDU setzen die Agenda 2025 dagegen. Wir wollen uns um Menschen kümmern, die in der Grundsicherung stecken und natürlich für junge Leute Perspektiven schaffen, auch im ländlichen Raum.Wir werden Arbeitsmarktprogramme auflegen und die betriebliche Weiterbildung unter anderem vor dem Hintergrund der Digitalisierung forcieren", so Feiler. Außerdem sei es nicht vonnöten, auf Schulz zu warten bis er in den Bundestag gewählt wird, "denn wir arbeiten schon längst an Initiativen und Konzepten". Sein Schreckgespenst: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er eine rot-rot-grüne Bundesregierung anstrebt. Vier Jahre Martin Schulz könnten wir uns zwar leisten, das muss aber nicht sein. Das würde unserem Land keinesfalls gut tun. Dagegen werden wir ankämpfen."

Feiler selbst hat eigenen Aussagen zufolge "gute Ideen"; wie er den Wahlkampf hierzulande gewinnen kann. Mit seiner initiierten Umfrageaktion will er etwa Themen für Projekte im Wahlkreis ab- und aufgreifen. So will er sich mit der Bahnpendlerproblematik im Speckgürtel und im ländlichen Raum eingehend beschäftigen. Vorschläge, wie der Öffentliche Personennahverkehr verbessert werden kann, will er demnächst unterbreiten. "Die Regionalisierungsmittel, die das Land vom Bund weiterreicht, müssen endlich dafür eingesetzt werden, wofür sie gedacht sind", sagte Feiler.

Weiterhin ist für ihn die Entwicklung des ländlichen Raumes mit Blick auf den Landesentwicklungsplan ein großes Anliegen. "Warum sollen sich Schönwalde oder Ketzin nicht weiterentwickeln dürfen? Dem Bevölkerungswachstum Grenzen aufzuzeigen, kann doch nicht die Lösung sein." Und: Von der Kreisgebietsreform hält er natürlich als CDU-Mann rein gar nichts.

Dass die jüngste Prognose für den Wahlkreis Oberhavel-Havelland II aktuell nicht ganz so günstig für ihn aussieht, will der Bundestagsabgeordnete indes nicht überbewerten, zumal er auch vor vier Jahren bis zum Wahltag knapp hinten lag. Aktuell liegt die SPD im Wahlkreis gut drei Prozentpunkte vor der CDU, wie der Internetseite www.election.de zu entnehmen ist.

"Die Prognosen sind nur Anhaltspunkte, damals wie jetzt. Es wird sicherlich spannend. Ich bin aber zuversichtlich und sehr tiefenentspannt. Denn abgerechnet wird erst am 24. September. Ich bin noch lange nicht fertig."