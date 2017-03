Sperrbezirke aufgehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree hat die Tierseuchen-Allgemeinverfügungen aufgehoben, teilte am Freitag Pressesprecher Mario Behnke mit. Die im Februar eingerichteten Sperr- und Beobachtungsgebiete gelten damit nicht mehr. Die Verfügung war erlassen worden, nachdem in Bad Saarow und Wendisch Rietz bei verendeten Schwänen der Erreger Influenzavirus A, Subtyp H5N8, nachgewiesen worden war. Außerdem war später in einem Entenmastbestand in Lietzen in Märkisch-Oderland, an der nördlichen Kreisgrenze von Oder-Spree, Geflügelpest festgestellt worden. An der im Land Brandenburg angeordneten Stallpflicht für Geflügel wird vorerst jedoch festgehalten.