Christine Stüber-Errath kommt zur Tauschbörse

Die ehemalige Eiskunstläuferin hatte bei wichtigen Wettkämpfen nie die Höchstnote 6,0 erhalten. Ihr 60. Geburtstag am 29. Dezember 2016 war sozusagen die erste 6-0 in ihrem Leben. So berichtet sie in ihrem Buch aus sechs Lebensjahrzehnten, gespickt mit beeindruckenden Siegen und schmerzhaften Niederlagen. In ihrer "Kleinen Show zum Buch" schildert Christine Stüber-Errath unter anderem die Gründe für ihr Karriere-Ende mit erst 19 Jahren und spricht über turbulente Fernsehjahre als TV-Moderatorin. Außerdem wird es kleine historische Filmeinspieler geben, und es gibt für Fans Gelegenheit, die Eislaufkleider und Schlittschuhe aus dem Jahr 1976 zu betrachten, mit denen Christine Stüber-Errath die Olympische Bronzemedaille gewann. Eintrittskarten für die Lesung am 20. April gibt es in der Buchhandlung Tieke. Die eigentliche Autogrammtauschbörse beginnt dann am Freitag, 21. April, um 9.00 Uhr im Havelrestaurant Schwedendamm. Gegen 19.00 Uhr erzählen Autogrammjäger von ihren Erlebnissen bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Jahr. Am Samstag geht es um 9.00 Uhr weiter. Die Veranstaltung endet um 16.00 Uhr. Der Eintritt zur Autogrammtauschbörse ist frei.

Sammler von Briefmarken, Münzen und Postkarten kommen bereits am 14. April auf ihre Kosten, wenn im Kulturzentrum der traditionelle Großtauschtag stattfindet.