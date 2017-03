Steinhöfel will Wappen haben

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel (MOZ) Der Spielplatzbau im Ortsteil Gölsdorf und die Sanierung des Sportplatzgebäudes in Steinhöfel wurden bei der Gemeindevertretersitzung auf den Weg gebracht. Für beide Projekte, die aller Wahrscheinlichkeit nach erst im Jahr 2018 angegangen werden, ist vom Gremium die Fördermittelbeantragung einstimmig beschlossen worden. Weiteres Thema war die Festlegung der Sonderöffnungszeiten aus Anlass besonderer Ereignisse. Damit können Verkaufsstellen in der Gemeinde Steinhöfel an folgenden Sonntagen öffnen: 7. Mai zum Frühlingsfest im Garten Steinhöfel, 4. Juni zum Heinersdorfer Kinderfest, 11. Juni zur Brandenburger Landpartie, 20. August zum Heinersdorfer Parkturnier, 3. September zum Schlachtefest der Landschlachterei Lehmann in Fritzfelde und 10. September zum Tag des offenen Denkmals. "Ob die wenigen verbliebenen Geschäfte davon Gebrauch machen, liegt in ihrem eigenen Ermessen", sagte Gisbert Zastrow, Vorsitzender der Gemeindevertretung.