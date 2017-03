Günter Linke bei einem besonderen Oldie-Treff

artikel-ansicht/dg/0/

Erfurt (MOZ) Wenn sich vier Achtzigjährige treffen, könnte man denken, dass es sich um ein Klassentreffen des Schulabgangsjahres 1952 handelt. Bei diesem mehr als rüstigen Quartett war dies aber nicht der Grund: Lothar Müller vom TSV Trittau (Schleswig-Holstein), Günter Linke vom SV IGL Schöneiche, Harry Geier (MT Melsungen) und Horst Hufnagel von der LG Alsternord Hamburg, alle Jahrgang 1935/36, sind die besten 200-m-Läufer Deutschlands in der Altersklasse M80.

Die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren am Steigerwald-Satdion in Erfurt waren Anlass eines ganz besonderen Treffens: Die vier Oldies schlossen sich zur Nationalmannschaftsstaffel über 4x200m zusammen, um den Europarekord von 2:21,50 Minuten einer deutschen Staffel aus dem Jahr 2011 zu unterbieten. Allein gegen die Uhr, getragen von den Anfeuerungen des Publikums, liefen die Vier ein phantastisches Rennen und pulverisierten in 2:16,76 die bisherige Bestmarke förmlich.

Günter Linke errang zudem in 33,89 Sekunden den Vizemeistertitel über die 200m hinter Hans-Joachim Lange (32,99/ Alsternord/Jahrgang 1937), denkbar knapp vor Geier (34,00) und Hufnagel (34,05). Über 400 Meter wurde er mit 82,38 Dritter, der Titel ging an Klemens Wittig (79,25/LC Rapid Dortmund/37), Silber diesmal an Harry Geier (80,36).

Volkmar Herrmann steuerte mit 1,48m im Hochsprung der AKM60 eine weitere Bronzemedaille für die Schöneicher Interessengemeinschaft Leichtathletik bei, wurde zudem Vierter im Stabhochsprung (2,70).