Löwenbergs Kompromisssucher

Für Uwe Bohrke aus Teschendorf, 65 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, gelernter Elektriker, aber inzwischen Rentner, ist es die zweite Wahlperiode. Kollege Peter Nickel, ebenfalls aus Teschendorf, 52 Jahre alt, Spezialist für Prozessberatung, ist seit fünf Jahren dabei.

Warum? Da sind sich beide einig: "Weil wir der Gemeinde, in der wir leben, etwas zurückgeben möchte. Andere engagieren sich in der Feuerwehr oder dem Gemeindeparlament, wir eben als Schiedspersonen."

Es ist ein anspruchsvolles Ehrenamt, denn ihre Aufgabe besteht darin, einen Streit zu schlichten, bevor er eskaliert und sich die Nachbarn vielleicht sogar vor dem Gericht treffen. "Genau das wollen wir verhindern. Wir leben hier in einer dörflichen Gemeinschaft. Die Leute kennen sich, da hat Streit, der das Miteinander vergiftet, nichts zu suchen", erklärt Bohrke den Ansatz. Sein wichtigster Rat: "Redet miteinander, dabei kann vieles geklärt werden."

Tatsächlich handelt es sich in den meisten Fällen, in denen die Schiedspersonen angerufen werden, um Streitigkeiten, wenn die Hecke oder die Zweige des Baumes zu weit auf Nachbars Gartengrundstück ragen oder Nachbars Hund wieder einmal die gerade frisch bepflanzten Beete umgegraben hat oder ständig bellt. "Wir versuchen dann, die Streitparteien an einen Tisch zu bekommen, um gemeinsam nach einem Kompromiss zu suchen", so Nickel. Doch bevor überhaupt Einladungen verschickt werden, gibt es noch einen sogenannten Tür-und-Angel-Termin, also ein Treffen vor Ort, um sich die Situation anzusehen. "Manchmal fehlen auch einfach Informationen, was erlaubt und was verboten ist", so Nickel weiter. "Manchmal gelingt es uns auch, einen Kompromiss herbeizuführen, indem wir um Verständnis werben. Wie würde es Ihnen gefallen, wenn Ihr Garten so verschattet ist und unter dem Baum nichts mehr wächst?", nennt Bohrke ein Beispiel für eine solche Situation.

Ist dennoch ein Treffen notwendig, werden die Kontrahenten von den Schiedspersonen zu einer Verhandlung eingeladen. "Aber wir sprechen hier kein Recht. Wir versuchen, einen Kompromiss auszuhandeln, um einen Prozess abzuwenden", stellt Nickel klar. Sollte das nicht möglich sein, gibt es von ihnen eine "Erfolglosigkeitsbescheinigung", ohne die der Gang vor das Gericht gar nicht angetreten werden kann.

Im vergangenen Jahr vermittelten die beiden Löwenberger Schiedspersonen in gut zehn Tür-und-Angelfällen. Sechs Mal musste eine Verhandlung angesetzt werden, aber immerhin vier Zusammenkünfte endeten mit der Aushandlung eines Kompromisses.

Wer sich für das Amt einer Schiedsperson interessiert und als solche seine Dienste der Gemeinde antragen möchte, der kann sich noch bis zum 31. März bewerben. Gebeten wir um ein Lichtbild und einen tabellarischen Lebenslauf. Diese bitte an das Hauptamt der Gemeinde Löwenberger Land, Alte Schulstraße 5, in 16775 Löwenberg schicken oder dort abgeben.