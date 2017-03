Gymnasien sind Schwerpunkt bei Investition

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Kreisausschuss des Kreistages hat befürwortet, dass der Haushalt am 29. März im Kreistag beschlossen wird. Der Kreis ist in der Lage, den Kreisumlagehebesatz 2017 im Vergleich zu 2016 um ein Prozent auf 43,8 Prozent zu senken. Dazu erklärt der Beigeordnete und Kämmerer Rainer Schinkel: "Wir können dem Kreistag einen Haushalt vorlegen, der ausgeglichen ist und setzen damit die solide Haushaltsführung der Vorjahre fort. Die gute konjunkturelle Lage in Deutschland, die sich u. a. in steigenden Steuereinnahmen auf allen Ebenen widerspiegelt, ist einer der Gründe für die guten Voraussetzungen im Haushaltsjahr 2017."