"Ich fühle mich nicht wie ein Rentner"

Kremmen (OGA) Nach 24 Jahren als Amtsdirektor und Bürgermeister von Kremmen endet am Dienstag die Amtszeit von Klaus-Jürgen Sasse (SPD). Am kommenden Montag ist der letzte Arbeitstag des 66-Jährigen. Am Freitag hat er Familie, Freunde, Mitarbeiter und Genossen - darunter Landrat Ludger Weskamp, Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke und Veltens Rathaus-Chefin Ines Hübner - zu einer kleinen Abschiedsfeier auf den Spargelhof eingeladen. Dort hatte Redakteur Dirk Nierhaus Gelegenheit, sich mit Sasse über seine Erfolge, Enttäuschungen und Zukunftspläne zu unterhalten.

Herr Sasse, kommt bei Ihnen so wenige Tage vor dem Ende Ihrer Amtszeit Wehmut auf?

Eigentlich nicht mehr. Diese Periode habe ich im Dezember und Januar überwunden. Die Wahlniederlage im November hat mir schon zu schaffen gemacht. Dass ich so wenige Stimmen erhalten habe, hat mich schon irritiert. Denn natürlich bin ich davon ausgegangen, dass ich es noch einmal schaffen kann. Und ich hatte auch Lust, das, was mir lieb und wichtig geworden ist, noch ein bisschen weiter zu machen. Aber es ist anders gekommen. Ich hätte nicht mehr antreten sollen. Im Nachhinein ist man schlauer. Jetzt habe ich mit dem Thema abgeschlossen, ich bin mit mir selbst im Reinen. Allerdings muss ich schon zugeben, das ich bei den Abschiedsfeiern zuletzt schon nochmal ein bisschen wehmütig geworden bin. Ich fühle mich auch noch nicht wie ein Rentner!

Haben Sie Ihr Büro im Rathaus schon ausgeräumt?

Ja, das ist schon leer. Auf dem Schreibtisch liegt nur noch eine Mappe mit Unterlagen, in der alle offenen Angelegenheiten der Stadt, die ich nicht mehr zum Abschluss bringen konnte - dazu zählen zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten - zusammengefasst sind. Diese Mappe werde ich am Montag meinem Nachfolger Sebastian Busse überreichen - und das war es dann.

Werden Sie am Dienstag bei der Amtseinführung von Sebastian Busse dabei sein?

Nein. Ich bin der Meinung, dass ich dort jetzt auch nicht mehr hingehöre.

Hat es in den zurückliegenden Monaten eigentlich so etwas wie eine Einführung in die Amtsgeschäfte von Ihnen für Ihren Nachfolger gegeben?

Nein. Herr Busse hat lediglich angefragt, ob er sich in den Abteilungen der Verwaltung schon einmal einen Überblick verschaffen und mit den Abteilungsleitern sprechen darf. Das habe ich selbstverständlich erlaubt. Wir haben auch ein Gespräche miteinander geführt, in dem ich ihm angeboten habe, mich einfach anzurufen, wenn er einmal meine Hilfe oder einen Rat braucht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es dazu kommt. Der neue Bürgermeister muss und wird seinen eigenen Weg finden.

Was verbuchen Sie als Erfolge, wenn Sie auf ihre 24 Jahre in Kremmen zurückblicken? Können Sie ein Beispiele nennen?

Zunächst möchte ich hervorheben, dass ich alleine gar nichts geschafft hätte. Was wir geschafft haben, war Teamwork - von den Stadtverordneten, den Verwaltungsmitarbeitern und den Kremmenern. Wir haben die Stadt gemeinsam nach vorn gebracht. Erfolge waren aus meiner Sicht zum Beispiel der Erhalt und die Entwicklung des historischen Stadtkerns sowie der Aufbau des Scheunenviertels. Dass wir in der Stadt, der Wohnungsbaugesellschaft und dem Zweckverband nie in finanzielle Turbulenzen geraten sind, halte ich auch für einen großen Erfolg.

Was hat nicht so gut geklappt?

Die Kommunikation mit allen gesellschaftlichen Gruppen in der Stadt hat nie hundertprozentig funktioniert. Da ist so manches Missverständnis entstanden, was zu Konflikten geführt hat, die so nicht hätten aufbrechen müssen. Als Beispiel nenne ich den Konflikt mit der Grundschule, als es um die Neugestaltung des Schulhofs ging.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung der Stadt?

Da ist noch die Baustelle Klubhaus. Und fehlende Radwege, wo die Stadtverordneten aber schon Prioritäten festgelegt haben. Der neue Bürgermeister wird mit den Stadtverordneten und der Verwaltung den Weg vorgeben. Ich denke nicht, dass sie Empfehlungen von mir benötigen.

Wie sehen Ihre Pläne für den Ruhestand aus?

Die muss ich mir erst noch erarbeiten! Ich habe in den vergangenen 24 Jahren alle Hobbys auf Null gefahren. Der Job war einfach anstrengend. Aber ich bin sicher, dass ich schon etwas finden werde. Sicher werde ich wieder mehr reisen.

Sie sagen, Sie fühlen sich noch nicht wie ein Rentner. Wie wäre es mit der Übername einer neuen Aufgabe - zum Beispiel im Zweckverband. Dort wird doch schon länger ein Nachfolger für Geschäftsführer Helmut Jilg gesucht ...

Bislang hat mich niemand gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich will mich nicht selbst anbieten.