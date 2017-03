Museumsleiter zu Gast bei neugierigen Viertklässlern

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Schulstunde der besonderen Art erlebte die Klasse 4B der Goethe-Grundschule in dieser Woche. Statt Malen und Basteln stand im Kunstunterricht ein interessanter Gast auf dem Stundenplan. Hartmut Preuß, Leiter des Städtischen Museums in der nahe gelegenen Löwenstraße, stand den neugierigen Schülern Rede und Antwort. "Die Idee zu dieser Premiere entstand während eines Projektes, das wir auch in einer Ausstellung festgehalten haben", erklärt Kunstlehrerin Andrea Schulze. "Im Herbst haben wir eine Stadtrallye unternommen. Dabei gab es mehrere Stationen, an denen die Schüler vor Ort Fragen zu einem Kunstwerk im öffentlichen Raum oder zu einem Gebäude beantworten sollten", berichtet die Pädagogin, die einst von dem ehemaligen Lehrer Hartmut Preuß in Deutsch und Geschichte unterrichtet wurde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560399/

Nach der Stadtrallye gestalteten die Viertklässler Plakate, auf denen sie vorstellten, was aus ihrer Sicht Kunstwerke in Eisenhüttenstadt sind. Die Bandbreite reichte dabei vom Friedrich-Wolf-Theater über den Eulenspiegelbrunen bis hin zu Burger King. Nun hatten sie die Möglichkeit, dem Museumsleiter Fragen zu Kunst in der Stadt und im Allgemeinen zu stellen. "Woraus bestehen die vielen Figuren, die überall in der Stadt herumstehen?", lautete eine der Fragen. "Sie sind meistens aus Bronze, Stein oder Beton. Leider werden immer wieder Plastiken beschädigt oder beschmiert, was mit hohen Kosten verbunden ist", sagte der Museumsdirektor. "Farbe zu entfernen, kann locker 500 Euro kosten. Und für die Reparatur der Plastik Schimpansenkinder, bei der vor einigen Jahren die Arme abgesägt wurden, mussten wir 5000 Euro bezahlen."

Eine der Schülerinnen wollte von dem Gast wissen, was er unter Kunst versteht. "Es gibt den Spruch: Jeder ist ein Künstler. Und ich glaube, das stimmt. Wenn Ihr mit Eurer ganzen Energie etwas malt oder bastelt, dann wird es sicher nicht in New York ausgestellt, aber es ist dennoch Kunst", meinte Hartmut Preuß.

Am Ende stellte er in Aussicht, im Umfeld der Goethe-Grundschule neben "Die singenden Kinder" demnächst eine weitere Plastik aufzustellen. Andrea Schulze zeigte sich von der Idee begeistert. "Die Skulptur wird im Kunstunterricht gerne als Vorlage für räumliches Zeichnen genutzt. Wir würden uns über eine weitere Plastik sehr freuen. Genau wie über eine Wiederholung Ihres Besuches", sagte die Lehrerin in Richtung des Museumsleiters auch im Namen ihrer Schüler.