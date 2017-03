Per Sprint und Leine in den Aufwind

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560400/

Filigranes Leichtgewicht: Auf eine Spannweite bis 250 Zentimeter bei einer Masse von 410 Gramm bringen es die Segelflugmodelle der Freiflieger. Thomas Weimer vom Flugmodellsportverein Frankfurt hat es in diesem Leistungssport weit gebracht. In diesem Jahr

Filigranes Leichtgewicht: Auf eine Spannweite bis 250 Zentimeter bei einer Masse von 410 Gramm bringen es die Segelflugmodelle der Freiflieger. Thomas Weimer vom Flugmodellsportverein Frankfurt hat es in diesem Leistungssport weit gebracht. In diesem Jahr © Michael Benk

Nach dem Sieg beim Landeswettbewerb in Freienhufen vor wenigen Tagen reist Modellflieger Thomas Weimer vom Flugmodellsportverein Frankfurt zum ersten großen Höhepunkt in diesem Jahr bis nach Norwegen: zum ersten von mehreren Weltcups, die ihn unter anderem nach Serbien, Dänemark, Bosnien, Rumänien und in die Türkei führen sollen. Mittendrin der Jahreshöhepunkt, wenn Weimer im August an den Weltmeisterschaften teilnimmt. Dafür hat er sich mit seinem Sieg bei den deutschen Ranglistenwettbewerben 2016 qualifiziert. In Ungarn will es der 52-Jährige besser machen als bei der letzten WM in der Mongolei, wo der Flug im letzten Stechen nicht glücklich verlief.

Thomas Weimer ist einer von rund 15 Freifliegern in Brandenburg. Ihre Segelflugmodelle besitzen keine Fernsteuerung. Alle Flugphasen werden vom Sportler vorprogrammiert. Die Modelle sind nach aerodynamischen Prinzipien so konstruiert und getrimmt, dass sie ihre Flugbahn automatisch finden. "Sie kreisen enger, sobald sie Thermik gefunden haben, um diese besser zu nutzen, oder gehen auf Strecke, wenn sie in ein Abwindfeld geraten. Das wirkt, als ob ein Pilot an Bord ist und fasziniert mich am Freifliegen", sagt Weimer. Seine Passion gilt den Modellflugklassen F1A und F1H. Erste umfasst die sportlichsten Segelflugmodelle, die eine Spannweite bis zu 250 Zentimeter und eine Masse von 410 Gramm erreichen. Die F1H-Modelle sind kleiner.

Ein Wettkampf umfasst sieben Durchgänge. Einer dauert rund eine Stunde. In dieser Zeit müssen die Segler 180 Sekunden in der Luft bleiben und nach der Landung, die durch eine Thermikbremse eingeleitet wird, wieder zurückgeholt werden. Haben mehrere Teilnehmer in allen Durchgängen die Maximalzeit erreicht, wird im Stechen die Flugzeit erhöht. Sie kann dann bis zu zehn Minuten betragen.

Den Startzeitpunkt bestimmt der Pilot selbst. Ein Helfer gibt das Modell aus der Hand frei, danach versucht der Sportler mit dem Segler an der 50 Meter langen Leine die Thermik aufzuspüren. "Wir müssen feinfühlig sein, um aufsteigende Luftströme zu erkennen. Es sind Sprintqualitäten gefragt, um das Modell zu beschleunigen, damit es nach dem Ausklinken Höhe gewinnen kann, über 100 Meter sind möglich. Und wir brauchen eine hohe Beweglichkeit und Kondition für den Geländelauf, da bei längeren Flugzeiten und je nach Wind das Segelflugmodell Strecken bis zu drei Kilometer zurücklegen kann", erklärt Weimer. Dies sind zugleich einige der Fakten, warum das Modellfliegen vom Deutschen Olympischen Sportbund als Leistungssport anerkannt ist.

Gepackt hat Thomas Weimer das Freifliegen schon als Fünftklässler. Der gebürtige Luckenwalder hat sich auch am Ringen und Radsport versucht. Es blieb beim Intermezzo genauso wie das Fliegen von funkgesteuerten RC-Modellen. Am Segelflugmodellsport reizt den Grundschullehrer (u.a. für Mathematik und WAT) die Komplexität: die Technik, das Basteln, das taktische Fliegen je nach Wetter, der sportliche Aspekt, die Kameradschaft und nicht zuletzt "sich weltweit mit anderen Wettkämpfern messen zu können". Die Liste der Erfolge ist lang und reicht vom DDR-Meistertitel 1987 und 1988, über 50-fachen Landesmeister und mehrfachen Deutschen Meister im F1A/F1H (zuletzt 2016) über 46 Siege bei Weltcups und anderen internationalen Wettbewerben bis hin zu acht WM- und EM-Teilnahmen.

Mit den Jahren hat der Flugmodellsport eine große technische Entwicklung erfahren. Verbaut werden inzwischen Kohlefasern. In die Elektronik sind jetzt Höhenmesser und GPS-Ortung integriert. Die Programmierung kann im Handy gespeichert werden und umfasst rund 100 Funktionen, darunter für das Höhenleitwerk, das Seitenruder und die Tragflächensteuerung. Einen enorm hohen Komfortgewinn stelle die GPS-Ortung der Modelle dar, betont Weimer. "Früher sind wir auf Sicht geflogen und haben mit dem Fernglas geschaut, um die Modelle zu finden. Dann kamen Peilsender, vor etwa vier Jahren GPS, das mit Suchpiepern kombiniert werden kann." Eine besonders feine Erfindung, wenn ein Flugzeug doch mal im Baum landet, was Weimer im vorigen Jahr unüblicherweise zweimal passierte. "Ein Modell war in der Eifel in 30 Meter Höhe in einem dicht belaubten Baum gelandet. Ohne Pieper hätte ich es nicht gefunden. Ein professioneller Baumkletterer hat das gute Stück runtergeholt." Denn Spitzenmodelle kosten schon mal 2000 bis 4000 Euro.

Im Winter hat Weimer, wie seine Hobby-Freunde, getüftelt und gebastelt, in den vergangenen Wochen ging es raus, "um den neuen Flugzeugen das Fliegen beizubringen". Etwa zweimal je Woche, in der Wettkampfphase einmal mehr, schickt er seine Modelle zum Training in die Luft, kann dafür an seinem Wohnort in Falkensee eine 600x1000 Meter große landwirtschaftliche Fläche nutzen. Diesen Platz braucht er. Dies ist auch ein Grund, warum er nicht mit Vereinsleuten vom Flugmodellsportverein trainieren kann. Deren Fläche für den RC-Flug bei Hohenwalde ist zu klein.

Dass Weimer genauso wie Dirk Halbmeier und Oskar Heyer dem Frankfurter Verein angeschlossen ist, hat historische Gründe. Nach der Wende schloss sich der FMSV, anders als Potsdamer Vereine, dem Deutschen Aeroclub an. Und nur dieser vergibt Sportlizenzen für internationale Meisterschaften. Mehrfach im Jahr kommt Weimer aber nach Frankfurt, um Kontakt zu halten.

Jetzt freut er sich auf Norwegen und den Weltcup auf einem zugefrorenen See. Mit vielen Punkten in der Jahresserie will er sich weiterhin als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft in seiner Wettkampfklasse empfehlen. Drei Sportler bilden ein Team. "Das Niveau haben in Deutschland aber 15 bis 20 Leute", verdeutlicht er, dass auch in seiner Randsportart die Trauben hoch hängen.

ausführliche Wettbewerbsberichte unter: www.fmsv-ffo.de