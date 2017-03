Schöne Ecke nimmt Gestalt an

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Rasant verändert sich die Baustelle der Rüdersdorfer Wohnungsbaugenossenschaft an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Brückenstraße, wächst das aus mehreren Würfeln zusammengefügte und an die Hanglage angepasste Gebäude in die Höhe, sind die Kubaturen immer deutlicher zu erkennen. Noch in diesem Jahr sollen hier die neuen Mieter einziehen. Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück sollen 36 Wohnungen entstehen - von der Zweizimmerwohnung mit 41 Quadratmetern bis zur 108 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung. Von der man den schönsten Ausblick haben wird - daher auch der Name für das Projekt: Schöne Ecke. Nachdem die WBG den Bestand ihrer 604 Wohnungen durchsaniert hat, ist es nun das erste Neubauprojekt. Die Bedingungen sind so, dass hier mehrere Generationen nebeneinander wohnen können, alle Wohnungen haben einen Balkon und sind barrierearm. Die Dächer sollen begrünt werden, die Häuser werden mit Erdwärme beheizt und so im Sommer auch gekühlt. Vermietet wird an Genossenschaftsmitglieder.