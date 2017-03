Sebastian Block macht neues Album

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Gute Musik, entsprungen aus Brandenburger Wurzeln, bahnt sich weiter ihren Weg von der Wahlheimat Berlin durch Deutschland. Das jedenfalls ist Sebastian Blocks Ziel und ihm zu wünschen. 1980 in Brandenburg an der Havel in eine Familie gestaltender Künstler geboren, fühlte er sich früh zur Musik hingezogen (malt allerdings auch). 2006 gründete er die Band "Mein Mio", hatte schnell erste Erfolge und einen Plattenvertrag. Seit 2011 ist er als Sebastian Block unterwegs, manchmal solo, meist mit Band und weiterhin mit deutschsprachiger Musik. Er bleibt dem Indie-Pop treu. Wobei deutsche Singer-Songwriter längst nicht mehr "Independent" (unabhängig) sind, sondern "Mainstream", also massentauglich. Und spielt man die frischen Hörproben auf www.sebastianblock.net an, sind die Texte und Melodien zwar typisch Block - folglich gut -, aber der Sound ist moderner und stark hitverdächtig. "Schuld" daran ist Produzent Oded K.dar, den Sebastian während der 2016er Tour zum Album "Der Mond ist schuld" kennenlernte. Der Musiker verzichtete auf seine geplante Pause und landete eine Woche nach Tourschluss gleich wieder im Tonstudio. Material hatte sich während der Tour reichlich angesammelt, sodass schon im Herbst 2017 das nächste Album erscheinen könnte. Wenn das Crowdfunding - wie beim letzten Album - gelingt. Auf www.startnext.com/block2017 heißt es: "Mit dem Crowdfunding will ich die Studiozeit finanzieren, das Mastering, das Artwork (an dem bereits gearbeitet wird), die Pressung und die Promotion des Albums." Als Dankeschön gibt es je nach Betrag ein Autogramm (5 Euro), eine Tour-Postkarte (10 Euro) oder CD (ab 8 Euro). Das neue, noch namenlose Album mit persönlicher Widmung ist für 20 Euro zu haben, ein handgeschriebener Songtext für 30 Euro, eine Aquarell-Skizze für 80 Euro, ein Wohnzimmerkonzert (wie letztes Wochenende in Jeserig) für 350 Euro. Foundingziel sind 6.500 Euro. Bis 1. April 2017. Noch fehlen rund 4.600 Euro...