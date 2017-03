Geheime Projekte unterhaltsam verraten

artikel-ansicht/dg/0/

Unmittelbar nach seinem Studium nahm er seit 1960 in dem VEB seinen quasi lebenslang ausgefüllten Arbeitsplatz als Laborgruppenleiter in der Abteilung Anwendungstechnik des Direktorats Forschung und Entwicklung ein. In einem ersten Vortragsblock stellte der Referent den 36 Gästen der Veranstaltung geheim gehaltene Versuche vor, schon in den 1960er Jahren in der DDR Magnetronröhren für Mikrowellen zu produzieren. Zuerst entstand damals das Magnetron HMD 241 mit 2000 Watt Leistung. Das Gerät sollten Köche in Großküchen verwenden. Danach entwickelten die Ingenieure des WF einen kleineren Typ - das Magnetron HMD 243.

Dieses Bauteil hätte tatsächlich die Produktion einer Haushaltsmikrowelle ermöglicht. Technisch erfolgreich, scheiterte das Projekt jedoch letztlich am Unvermögen der DDR-Wirtschaft, eine kontinuierliche Produktion von Fertiggerichten für die neue Geräteserie garantieren zu können. In weiteren Anekdoten berichtete Joachim Kullmann unter anderem über die Produktion von Plumbikons (Bildaufnahmeröhren) für Farbfernsehkameras, eine Anfrage der Luftstreitkräfte der NVA zum Ersatz anfälliger russischer Radarröhren und über die Fertigung von Metall-Keramik-Trioden für geheime Richtfunkstrecken der SED und des Ministeriums für Staatssicherheit.

Zu den in der Plauderstunde außerdem vorgestellten unbekannten Produkten des WF gehörten zudem die Nachentwicklung einer Siemens-Sendetriode und die Konstruktion eines Fotovervielfachers mit einem millionenfachem Verstärkungsfaktor. Dieses Bauteil konnte praktisch noch einzelne Licht-Photonen nachweisen. Sein geplanter Einsatz als optisches Instrument in der Raumfahrt scheiterte, wie der Referent berichtete, jedoch schon bei ersten Rütteltest wegen ungenügender mechanischer Belastbarkeit.

Eine sehr fragwürdige Anwendung erfuhr schließlich der Fotovervielfacher M 10 FS 19. Dieses Bauteil setzten Kontrolleure an Grenzübergängen der DDR ein. Dafür verbargen sie je 100 der Fotovervielfacher quer zur Fahrtrichtung unter der Straße.

In der öffentlichen Wahrnehmung verband sich das volkseigen Werk für Fernsehelektronik jedoch hauptsächlich mit der Anfertigung von Fernsehröhren. Nach Schwarz-Weiß-Röhren, begannen die Beschäftigten des Betriebes im Jahr 1984 Farbbildröhren zu produzieren. Ab 1989 schrumpfte die Belegschaft von ehemals 9000 auf 1400 Mitarbeiter. 1993 übernahm Samsung das Werk.

Im Jahr 2005 folgte das Ende des Betriebes.