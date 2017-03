Mitglieder bestätigen Dieter Bosse als Vorsitzenden

artikel-ansicht/dg/0/

In seinem Jahresbericht bedankte sich Dieter Bosse bei den Akteuren des Wintersportvereins. Einerseits jenen, die unentgeltliche Stunden leisten, um bei Wettkämpfen und Veranstaltungen auf der Schanzenanlage zu helfen. Andererseits den aktiven Sportlern, die Erfolge bei Wettkämpfen in Thüringen und in Bayern einfuhren. Der Verein befinde sich auf dem richtigen Weg,um Bad Freienwalde bekannt zu machen, erklärte Bosse vor etwa 40 der insgesamt 73 Mitglieder.

Zudem dankte Boss den Sponsoren, ohne deren Hilfe die Unterhaltung der Sportstätte nicht möglich wäre. Der Dank des Vereins gelte auch den Stadtverordneten, die einer Planstelle für einen Betriebstechniker zugestimmt hätten, sagte Günter Lüdecke. Damit hätten sie einem Langzeitarbeitslosen eine Chance gegeben, sich zu bewähren. "Unsere Anlage war noch nie so gut in Schuss", lobte der Schatzmeister.

Dem Wintersportverein steht ein großes Ereignis ins Haus. Anlässlich des 80. Geburtstages, den der erfolgreiche Skispringer Helmut Recknagel am Montag feiert, richtet der WSV vom 19. bis 21. Mai ein Veranstaltungswochenende aus. Höhepunkt ist am 20. Mai das internationale Skispringen um den "Pokal des Olympiasiegers und Weltmeisters Helmut Recknagel".

An dem Wettkampf auf der 40- und 66-Meter-Schanze werden die besten Nachwuchsspringer aus Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz im Alter von 11 bis 18 Jahren teilnehmen, kündigte Günther Lüdecke an. Wie viele Springer tatsächlich an den Start gehen, steht jedoch noch nicht fest.