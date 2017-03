Sängers Baustellen-Wanderung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Voraussichtlich genau ein Wochenende lang kann die Willi-Sänger-Straße mal wieder in ihrer ganzen Länge befahren werden. Witterungsbedingt war der am 18. Juli 2017 begonnene erste Bauabschnitt nicht wie geplant bis zum 28. Februar zu schaffen, sondern wird laut Projektleiter Harald Radon kommende Woche vollendet. Am 24. März werde der gesperrte Bereich zwischen Erich-Knauf- und Sprengelstraße freigegeben. Planmäßig folgt allerdings gleich der zweite Bauabschnitt: Vom 27. März bis 29. September 2017 wird die Fahrbahn zwischen den Knotenpunkten Werner-Seelenbinder-/Sprengelstraße und Fontane-/August-Bebel-Straße erneuert (290m). Inklusive sind neue Regenwasserkanäle und Straßenabläufe, der Neubau des straßenbegleitenden Rad- und Gehweges, barrierefreie Haltestellenbereiche, Querungsstellen mit taktilem Leitsystem für Sehbehinderte, Straßenbeleuchtung mit LED-Technik und ein Umbau der Lichtsignalanlage Ecke Fontane-/Bebel-Straße.