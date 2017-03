artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Für das bundesweite Forschungs- und Hochschulförderprogramm Exzellenzstrategie bewirbt sich in diesem Jahr die Universität Potsdam als einzige märkische Hochschule. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wir bewerben uns mit einem Clusterantrag, der seinen Schwerpunkt an der Schnittstelle von Geo- und Biowissenschaften haben wird", sagt Universitätssprecher Matthias Zimmermann. Die Hochschule baue dabei auf die erfolgreich etablierten Kooperationen mit ihren außeruniversitären Partnern und den Berliner Universitäten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560416/

Für die Universität und die beteiligten Forschungsbereiche wäre es dem Sprecher zufolge wichtig, mit einem Exzellenzcluster ein herausragendes Förderformat an der Hochschule zu verankern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. "Für Studieninteressierte würde die Attraktivität von Potsdam gesteigert und die Karrieremöglichkeiten weiter verbessert werden", sagt Zimmermann. Deshalb wolle die Universität die Chance nutzen, sich bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 3. April mit einem Antrag in die Förderlinie der Exzellenzcluster einzubringen.

Es ist nicht die erste Bewerbung der Hochschule für das Förderprogramm, dass bis vor kurzem noch unter dem Namen Exzellenzinitiative bekannt war. Nach Auskunft der Presseabteilung hatte sich die Uni bereits in der ersten Runde der Initiative 2005 sowie in Runde drei 2010 beworben - letztlich aber ohne Erfolg.

Den hatte auch die Viadrina in Frankfurt (Oder) nicht mit ihrer Bewerbung in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative. Doch immerhin habe die Universität damals mit ihrem ersten Clusterantrag die letzte Auswahlrunde erreicht, wie eine Sprecherin berichtet. "Ein großer Erfolg für die im Vergleich "kleine" Viadrina mit drei Fakultäten und rund 6000 Studenten", betont die Sprecherin. Zwar habe sich die Viadrina in diesem Jahr nicht für die aktuelle Exzellenzstrategie beworben, nehme aber dafür an der Förderinitiative "Innovative Hochschule" teil, die sich explizit an kleine und mittlere Hochschulen richtet.

Dass es Brandenburgs Hochschulen und Forschungseinrichtungen bislang - wenn überhaupt - nur als Projektteilhaber in die Exzellenzprogramme geschafft haben, sieht der Sprecher des Wissenschaftsministeriums, Stephan Breiding, in der Geschichte der märkischen Hochschulen begründet. "Brandenburg hat eine sehr junge Hochschullandschaft", sagt er. Dementsprechend sei noch nicht die Zeit gewesen, gewisse Profile zu schärfen oder langjährige Projekte zu entwickeln. Da sei das Land aber auf einem guten Weg. Deswegen unterstütze sein Ministerium die Universität Potsdam im Zusammenhang mit der Antragstellung für die Exzellenzstrategie seit dem Jahr 2015 mit einer Million Euro.

Gar nicht die Möglichkeit, sich für die Exzellenzstrategie mit einem eigenen Clusterantrag zu bewerben, haben die Fachhochschulen. Sie können sich nach Auskunft eines Sprechers der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die die Exzellenzstrategie zusammen mit dem Wissenschaftsrat organisatorisch betreut, lediglich als Partner einer antragstellenden Universität einbringen.

"Wir sehen es kritisch, dass die Exzellenzstrategie ausschließlich für Universitäten gedacht ist", sagt Stefanie Schulze, Sprecherin der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE). Auch an Fachhochschulen wie ihrer gebe es exzellente Forschung und Lehre, deren Förderung lohnenswert wäre. "Es wäre für uns als Hochschule sehr interessant, Teil der Exzellenzstrategie zu sein", betont die Sprecherin.

Wie die Viadrina habe sich auch die HNEE für die Förderinitiative "Innovative Hochschule" beworben. "Wir versprechen uns davon einen Reputationsgewinn, könnten mit der finanziellen Förderung unsere Transferstrategie umsetzen, unsere Strukturen professionalisieren und fachliche Projekte durchführen", erklärt Stefanie Schulze.