Waldgemeinde liest Buch über den Wald

Karin Luther aus der Initiatorengruppe ist von der Lektüre begeistert: "Ich sehe Bäume jetzt ganz anders. Sie sind mir noch mehr ans Herz gewachsen." Ihr Mann Michael ergänzt mit direktem Bezug zum Buchinhalt: "Wenn ich durch unseren Wald gehe, suche ich jetzt immer nach Wurzeln von Bäumen, die sich miteinander verbunden haben." Das Buch bietet vielfältige Anregung zum Nachdenken sowie zu kritischen Fragen an die Politik und an die Borkwalder selbst. Kann es richtig sein, für die Energiewende mittels Windrädern Wald zu vernichten? Müssen von den privaten Grundstücken wirklich alle Bäume verschwinden?

Der Kulturverein plant drei Veranstaltungen, die das individuelle Leseerlebnis begleiten. "Borkwalde liest EIN Buch 2017" startet am 26. März um 16.00 Uhr in der Borkwalder Waldkirche, die passenderweise nicht nur im Wald steht, sondern auch aus Holz gebaut wurde. Der Verein stellt das Buch vor. Mitglieder des Vereins werden aus einzelnen Passagen lesen. Kaffee und Kuchen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Die zweite Veranstaltung am 22. April um 19.00 Uhr im Landgasthaus Siedlerstuben wird vor allem Gelegenheit bieten, miteinander über das Buch und den Wald in Borkwalde zu reden.

Mit der letzten Veranstaltung begibt sich der Kulturverein in die nähere Umgebung, nach Beelitz-Heilstätten zum Baumkronenpfad Baum & Zeit. Am 30. April besteht ab 13.00 Uhr die Möglichkeit, an der dortigen Natur-Sonderführungen zur Waldbaum-Blüte mit saisonalen Einblicken in die Arbeit der Gärtner teilzunehmen. Ab 15.00 Uhr wird es eine Gesprächsrunde mit Beate und Georg Hoffmann geben, denen die Zauche die wunderbare Idee des Baumkronenpfades über den Ruinen der ehemaligen Beelitzer Heilstätten verdankt. Eingeladen sind dazu nicht nur die Borkwalder, sondern alle Gäste des Baumkronenpfades, die mehr über die Menschen hinter dem Projekt erfahren wollen.