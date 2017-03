Pflaster für die Liebenwalder Straße am See

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Schön ist die Straße "Häuser am See" in Liebenwalde nicht. Es sind alte Betonplatten, sogenannte Spurbahnplatten, die als Fahrbahnersatz dienen. Die Nebenanlagen sind mit Rasen befestigt, Zufahrten fehlen größtenteils. Einseitig befindet sich ein 1,5 Meter breiter Gehweg, dessen Zustand jedoch auch zu wünschen übrig lässt. Eine Entwässerung der Straße ist gar nicht vorhanden. Doch das alles soll sich ändern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560426/

Dass die Straße ausgebaut wird, das haben die Stadtverordneten längst entschieden. Nun laufen die Ausschreibungen und letzte Absprachen mit den Anwohnern, was den Bau der Zufahrten betrifft. Klappt alles, wie geplant, werden die Arbeiten im Mai beginnen, hofft Marion Michalski vom Bauamt.

Bereits ein neues Aussehen hat der Parkplatz an der Kita erhalten, der befestigt wurde und schon genutzt wird. Im Zuge der jetzt anstehenden Arbeiten wird er allerdings ab 28. März wieder gesperrt. Er soll später mit einer zeitlichen Begrenzung versehen werden, damit die Eltern dort parken können, wenn sie ihre Kinder bringen und abholen. Zudem steht er den Patienten zur Verfügung, die zur Arztpraxis möchten.

Die Straße selbst wird in einer Breite von 4,75 Metern ausgebaut. Als Material soll Betonpflaster im Format von 24 mal 16 mal 8 Zentimetern verlegt werden. Es wird grau-anthrazit sein und in Form eines Fischgrätenverbands verlegt. Die Zufahrten und Zuwegungen zu den Grundstücken bleiben einfarbig anthrazit. Dass die Fahrbahn gepflastert und kein Asphalt eingebaut wird, hat finanzielle Gründe. Denn aufgrund der begrenzten Fläche würde der Einbau von Asphalt durch die dafür notwendige "kleine" Technik teurer.

Am jeweiligen Rand wird sich eine 30 Zentimeter breite, zweizeilige Rinne mit Regenwasserabläufen anschließen, die in den neuen Regenwasserkanal mündet. Ausgeweitete Kurvenbereiche sollen die Befahrbarkeit verbesseren. Die Pflanzflächen und Seitenstreifen erhalten Mutterboden, auf dem Rasen ausgesät wird.

Die Straßenbeleuchtung in der Straße besteht derzeit aus Betonmasten, an denen die Lampen in sechs Metern Höhe befestigt sind. Sie werden komplett abgetragen und durch Masten inklusive einer LED-Beleuchtung ersetzt.

Im Bereich der zweiten Einfahrt (von der Zehdenicker Straße aus gesehen) in das Karee versperrt künftig eine Schranke die Zufahrt in Richtung See. Der Grund ist, dass sowohl Freizeitangler als auch Gäste der kleinen Badestelle am Ende der Straße hier immer wieder wild parken und dabei das frische Grün niederfahren.

Während der Bauarbeiten, für die eine komplette Sperrung der Straße notwendig ist, soll die Erreichbarkeit der Grundstücke jedoch immer gewährleistet werden. Nach Fertigstellung gilt in der neuen "Straße am See" Tempo 30.