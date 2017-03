Bauarbeiten in Brieselang beginnen

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Am Montag werden die Bauarbeiten zur Erschließung des B-Plangebietes Bredow-Nord (Dammstraße/Ecke Gartenstraße) planmäßig beginnen. Darauf hat die Gemeindeverwaltung hingewiesen. Der erste Bauabschnitt (Medienverlegung und Baustraße) soll bis Juni fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten für die neu entstehenden Straßen werden voraussichtlich bis Ende des Jahres oder im Frühjahr 2018 beendet sein.

In der Zeit vom 18. April bis 11. Juli erfolgt zudem der grundhafte Ausbau des Kreuzungsbereiches Karl-Marx-Straße/ Lange Straße sowie die Erneuerung der Fahrbahndecke in der Lange Straße auf dem Abschnitt Karl-Marx-Straße bis Uthmannstraße in

Weiterhin sind der Bau eines Gehweges plus Querungsstellen, der Bau der Grundstückszufahrten und -zuwegungen und der Bau einer Bushaltestelle im Kreuzungsbereich vorgesehen. Auch die Straßenbeleuchtung soll erneuert werden. Eine Vollsperrung während der Straßenbauarbeiten ist vonnöten. Die Umleitung erfolgt über die Fichtestraße und den Paul-Mewes-Damm. Die Fußgänger werden über eine separate Gehwegführung durch den Baustellenbereich geleitet.