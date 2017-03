Infoveranstaltung zum Studium

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) führt am Mittwoch, 29. März, eine Informationsveranstaltung zum dualen Studium im Fach Informatik durch. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr im Rittersaal der THB statt. Neben allgemeinen Informationen zum dualen Studium werden die dualen Studienformate: Informatik, Medizininformatik und Wirtschaftsinformatik an der THB vorgestellt. Für Fragen stehen die Studiendekane und Mitarbeiter des Zentrums für Durchlässigkeit und duales Studium zur Verfügung. Anmeldungen für die Veranstaltung sind bis Mittwoch, 22. März, per Telefon 03381/355798 oder E-Mailsandra.hettwer@th-brandenburg.de möglich.