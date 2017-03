Vom Winde verweht

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Starke Windböen haben am Samstag im Havelland teils für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Gefahren gesorgt. So wurden in Brieselang mehrere Europaletten und größere Plastikbehälter auf die Fahrbahn geschleudert. In Falkensee sind mehrere Bäume umgekippt. Ein Strommast wurde mitgerissen. Auch auf der B5 kam es zu kurzzeitigen Behinderungen aufgrund von größeren Ästen, die auf die Fahrbahn gekracht waren. Zu einer erhöhten Anzahl von Verkehrsunfällen führte dieser stürmische Tag jedoch nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit.