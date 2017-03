Speisesaal wurde zur Manege

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Eine besondere Form der Nachmittagsunterhaltung bekamen die Bewohner des Seniorenzentrum "Haus Wilhelmsdorf" geboten. Der Zirkus Busch war zu Besuch und verwandelte den Speisesaal in eine Manege. Und bis auf Feuerschlucker und wilde Tiere gab es für die Bewohner einiges zu sehen. Tanzeinlagen von Pepina, Jonglieren mit Alfred und auch etwas zum Lachen. "Die Bewohner bekamen riesige Augen und stellten fest, wie gelenkig die jungen Menschen sind", so Christel Holtmann, Haus- und Pflegedienstleiterin nach der Vorstellung. Wie kam es zu einem Auftritt im "Haus Wilhelmsdorf"? Zirkus Busch hat derzeit sein Winterquartier in der Havelstadt aufgeschlagen und fragte bei der Einrichtung an, ob eine kleine Vorstellung möglich sei. "Ach Zirkus klasse, wir waren lange nicht im Zirkus", war der Tenor der Bewohner darauf. Die knapp einstündige Vorstellung fanden Künstler und Zuschauer schön. "Es war verständlich, sie haben sich Mühe gegeben und es gut gemacht", resümierte Bewohnerin Elly. "Und es ist eine Freude, dass jemand gekommen ist, da man nicht mehr raus kommt", so die 94-Jährige weiter. Für die Künstler war es eine Premiere mit einigen Umstellungen im Programm. Jongleur Alfred musste auch als Clown ran. Auch wenn er ab und zu den Text vergaß, gab es Applaus und das Publikum lachte. "Der Zirkus könnte nochmal wieder kommen" war Ellys Fazit. Den Bewohnern hat es gefallen. Und so gab es nach der Vorstellung eine "Dankeschön" und ein paar Taler in den Hut. Das Seniorenzentrum hat das Angebot des Zirkus gern angenommen. "Die jungen Menschen haben viel Leben hineingebracht", so Holtmann. Der Zirkusauftritt war gelungen. Aktionen in die Einrichtung holen, ist keine Seltenheit im "Haus Wilhelmsdorf". Seit drei Jahren findet auf dem Gelände ein Adventsmarkt statt. Künftig können sich die Bewohner auch auf Veranstaltungen freuen. Das Osterfrühstück und das Muttertagskonzert stehen demnächst an.