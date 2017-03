Radweg mit B5 verwechselt

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Statt auf der B5 ist ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße am Samstag gefahren. Aufgrund der geringen Breite des Weges rutschte das hintere Rad des Pkw in einer Kurve in den angrenzenden Entwässerungsgraben. Da der Fahrer sein Auto nicht mehr selbstständig aus der Misere retten konnte, musste ein Abschleppdienst informiert werden.